「我真的會謝」是什麼意思？5G衝浪必學網路流行語來源揭曉
image source:Pexels
文／林子洵
身為一個5G衝浪達人，你一定有發現近年網路上經常會有人使用「我真的會謝」、「真的會謝欸」等網路用語，頻繁出現在發文中或社群平台的留言回覆區，難道這真的是指「謝謝」的意思嗎？至今仍有許多人不懂「我真的會謝」真正涵義，今天就跟著《網路溫度計DailyView》一起來認識吧！
「我真的會謝」來源
該梗出自於一名名為「怨男0」的微博搞笑博主，只要每次遇到很無言的情況時，他都會說「我真的會謝」，經過該博主頻繁地使用，感染粉絲也開始在各大社群平台推廣，這個有點魔性的說法逐漸開始受到關注，許多網友覺得「我真的會謝」聽起來相當搞笑，帶起了社群的使用風潮。
「我真的會謝」用法
我真的會謝，其實就是「我真的會謝謝你」的簡稱，這句話並不是真的要感謝那個人，而是表達別人做了某些讓人鬱悶的事情，或是遇到讓人鬱悶的人或情況後，感到相當無言的氛圍。
雖然會因為語境有不同的意思，但大多是在表達自己的鬱悶和無語，是一種偏調侃的話，之後也和「栓Q」等流行語結合，變成「我真的栓Q」等用法。
近一年聲量破兩千筆
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「真的會謝」近一年的聲量趨勢變化，總聲量為2,530筆，可見有許多網友都會使用該流行語。觀察高峰可以發現，2023年10月11日時，有網友發現自己GOGORO的電費比油車更貴，並在相關社團中發文表示「真的會謝：）還是油車划算⋯」，掀起一陣討論風潮。
▲「真的會謝」近一年的聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月21日至2023年12月20日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『真的會謝』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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