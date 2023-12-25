Jennie也瘋狂！彩虹熊熊Care Bears大爆紅 「肚子圖案有秘密」超可愛征服少女心
image source:小紅書
文／林子洵
美國人氣卡通「Care Bears」彩虹熊相信許多人都有看過！在全球擁有超多人氣的Care Bears，每一隻熊都有不同的顏色和名字，不同的熊肚子上也會有他們獨特的個性以及專長，可愛的模樣深受許多粉絲喜愛。
Care Bears起源
Care Bears 最初由藝術家 Elena Kucharik 於 1981 年繪製，並使用在賀卡當中。1983年Care Bears被製作成毛絨泰迪熊後，受到許多人喜愛，之後便開始有動畫片和電影的出現，當時不僅動畫片在電視台獲得高收視率，電影還一度獲得全美票房第一，可見其高人氣。
▲Care Bears 。
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Care Bears是什麼？
Care Bears每隻熊都有獨特的顏色，肚子上也有獨一無二的圖案，而這些圖案正代表著每隻小熊的性格。他們居住在雲層間，關心著地球上的所有小孩們，看到地球上的小孩需要幫助時，他們總是會想方設法去幫助他們。每隻熊都能透過肚子裡的光芒，將自己獨特的愛傳遞出去。
最早的10隻Care Bears
Friend Bear：橙色，肚子上有兩朵向日葵，親切又友好的小熊。
Cheer Bear：淺粉，肚子上有彩虹。個性樂觀又開朗的小熊。
Grumpy Bear：深藍，肚子上有雲朵。心情總是有點鬱悶的小熊。
Love A Lot Bear：深粉，肚子上有兩個愛心。
Good Luck Bear：綠色，肚子上有四葉草。總是祝福別人好運連連的小熊。
Wish Bear：湖水藍，肚子上有星星。隨時準備好可以許願的小熊。
Bed Time Bear：淺藍，肚子上有月亮。除了睡還是睡的小熊。
Funshine Bear：淺黃色，肚子上有太陽，充滿陽光氣息的小熊。
Birthday Bear：金黃色，肚子上有蛋糕。總是忙著給別人慶生，但卻總是忘記自己生日的小熊。
Tenderheart Bear：咖啡色，肚子上有紅心。隨時會向別人發射愛的小心心的小熊。
▲Care Bears 。
image source:小紅書
BLACKPINK JENNIE也超愛
南韓女團BLACKPINK的成員JENNIE在《Ice Cream》MV中的造型，也使用大量的Care Bear元素，除了頭上夾著多個Care Bear造型髮夾，就連美甲也是Care Bear圖案的指彩。在MV中JENNIE也穿上印有滿滿Care Bear圖案的剪裁洋裝，可愛又繽紛的穿搭，也掀起韓國網友討論。
半年聲量高達7千筆
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「Care Bears彩虹熊」近半年的聲量趨勢變化，總聲量為7,234筆，足見Care Bears彩虹熊的高人氣。
觀察高峰可以發現，2023年7月26日時，Care Bears 彩虹熊首度在台灣開設快閃店，引起不少粉絲討論，單日聲量來到555筆。11月20日，Care Bears 彩虹熊期間限定店登陸香港，店舖內有許多彩虹熊裝置品，讓許多粉絲前往朝聖，打卡拍照，聲量來到520筆。
12月14日時，Care Bears 彩虹熊在香港設置Playhouse，現場有許多精彩遊戲、手作工作坊、甜點教室等活動，讓不少大小朋友的慕名前往，聲量來到497筆。
▲「Care Bears彩虹熊」近半年的聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月23日至2023年12月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Care Bears』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註))作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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