跨年打卡拍起來！最熱門景點就在台北101 「雙跨年」精美造景一次看

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文／蔡瓅萱

今年已經邁入尾聲，從年底到年初有著許多充滿節慶氛圍的節日，12月開始街道上就滿溢著濃濃的聖誕氣氛，緊接而來跨年更是許多人都非常期待的年度盛會。迎接新的一年，除了在最後時刻與大家一同倒數，盡情狂歡外，「打卡拍照」也是許多人的重點行程之一。

在一年的最後與新年的最初，拍照留下這值得紀念的一刻，對許多人來說是非常珍貴難忘的回憶。今年跨年你想去哪裡呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，發現在近三年「台北跨年打卡景點」的網路探索概念中，「台北101」及其相關跨年活動有著非常高的討論度，究竟台北101有哪些好看好拍的打卡景點呢？一起來看看吧！

▲「台北跨年打卡景點」近三年探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

Colorful World 彩色世界！新年驚豔101繽紛雙跨年超級好拍

7大戶外燈飾打卡點 夜空下繽紛閃耀的浪漫

從11月開始，台北101在館外區域精心打造7大燈飾打卡點，帶給大家從聖誕節、跨年、農曆新年到元宵的「雙跨年」體驗。位於信義、松智路路樹花園的標誌性燈飾「火樹銀花」將一路亮燈到明（2024）年3月，為信義區商圈帶來佳節氣氛；浪漫又華麗的「薔薇花園」、「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」等夢幻燈飾全都超級好拍，輕鬆打造國際氛圍。

▲101戶外燈飾「夢幻馬車」。

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▲101戶外燈飾「夢幻馬車」。

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▲101戶外燈飾「薔薇花廊」。

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除此之外，Dior、Harry Winston等兩大精品品牌也在商場人口設置了質感聖誕裝置，出自名家之手的設計，低調輕奢的絢麗燈光打造絕美打卡點。位於台北101 2樓松智空橋的「光廊空橋」也有著璀璨奪目的燈飾，在熙來攘往的人群之間營造燈火闌珊的浪漫。

在全台至高點許下新年願望！508公尺的雲端夢幻體驗

以508公尺高度著稱的台北101，特別在今年的「新年驚豔101」中帶來16個高空特色打卡點，給人全台最高的雲端夢幻體驗。在進入觀景台之前，5樓率先迎來「星光之旅」、「浪漫花廊」等主題裝飾；89樓則有童話感滿滿的「雲端秘境花園」、「秘境迴廊」、「天使之翼」、「霓虹窗景」、「雲中星月」等絕美裝置，隨手一拍都有奇蹟美照！

配合聖誕節及緊隨其後的跨年、農曆新年，89樓也特別設置「耶誕故事屋＆玩偶禮品店」、「耶誕老公公的家」、「耶誕集章小屋」等互動拍照景點。更有「耶誕限定高空光雕」帶來雲霄上的驚喜。位於93樓的「幸福許願鐘」，拍照之餘也讓人可以在台灣至高點許下新年願望，迎接嶄新的一年。

藝術展覽將大廳化身當代美術館！夢想舞台耶誕音樂會寒冬中溫暖人心

除了這些絕美打卡點，台北101也推出各式各樣的精彩活動，即日起自明年2月27日，台北101與策展人胡朝聖特別合作策劃《光彩絮語Luminous Whispers》展覽，於台北101辦公大樓1樓大廳與Gallery 101展出，匯集曲德義、林建榮、黃蘭雅、陳怡潔、蔡潔莘與胡宮雪娜等六位當代藝術家的創作，讓大廳瞬間化身當代美術館。

從12月2日開始，每週六日在台北101購物中心4樓也請來校園樂團及偏鄉學校表演團體輪番演出，打造「台北101夢想舞台耶誕音樂會」。邀請3組專業樂團、6位藝人大使、8個公益團隊，攜手14所各級學校樂團、24個全台兒少表演團隊，讓多達500名偏鄉兒童與台北各級學校樂團青少孩童找到發光發熱的夢想舞台，除了拍美照、看表演之外，也在寒冬中找到溫暖人心的耀眼光芒。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月30日至2023年11月29日。