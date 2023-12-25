冷！梅花開了 合歡山30日起雪季交管

合歡山昆陽、武嶺、松雪樓一帶前天下雪，昨天冷氣團南下，凌晨再短暫飄雪，合歡山雪季交通管制30日元旦連假起展開。在南投信義、國姓、仁愛等地，梅花在低溫及水氣加持下接連綻放，較往年提早約10天，花開已達3至5成，引爆白色浪漫，梅農預估元旦連假可望進入最佳觀賞期。

玉山風口昨上午8時50分只有零下2.9度，玉山北峰的玉山氣象站一夜「凍雨」，冰封山頭，氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。

積冰畫面美麗，但前中央氣象局長鄭明典說，凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，比下雪的山路更難走，車輛很容易失控，很危險。

合歡山昨凌晨短暫飄雪，雪季交管將於30日元旦連假起展開。圖／林業署南投分署提供

寒流挾帶豐沛水氣，梅花提早綻放。信義鄉農會說，外坪頂、牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等地梅花已綻放，較往年提早約10天，可說近年罕見，目前花況約4至5成，元旦連假花況更勝，將進入最佳觀賞期。國姓鄉九份二山梅農說，預期今年花況會比往年好，引爆白色浪漫。

仁愛鄉也是賞梅勝地，同樣提早開跑。互助、新生村梅樹種植面積約50公頃，當地羅家梅園、西伯梅園等為主要賞梅據點，公所表示，目前花開約3成，最佳觀賞期將從元旦連假至15日，互新賞梅區明年1月6日起將舉行賞梅活動。

南投縣警仁愛分局指出，合歡山雪季交通管制將於12月30日至2024年2月29日，為期62天，星期例假日均實施交通疏導管制，重點期間為元旦連假、農曆春節連假，以及明年2月底前的周末例假日。