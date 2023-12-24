無管人生卡關3／臨終前想吃蛋糕 北市聯醫為插鼻胃管病人圓夢

「媽媽移除鼻胃管第2天，我晚上睡覺時，聽到了媽媽的打呼聲，那晚全家人都無法睡覺，但這是一種開心的感覺。」一名90多歲婆婆，移除鼻胃管後，女兒在北市聯醫吞嚥團隊進行居家回診時，訴說著這樣的故事。台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲說，婆婆九年多前中風後，就被插著鼻胃管，對家屬來說，每次推著婆婆外出，路人都對鼻胃管指指點點，造成家屬心理壓力及社交困難，九年多來婆婆幾乎沒有出門。

約二年前，北市聯醫居家團隊轉介婆婆接受吞嚥評估，希望移除鼻胃管，經牙科、復健科、語言治療等跨域整合吞嚥團隊協助後，開始了吞嚥照護。營養師還到婆婆家中，了解婆婆喜歡吃哪種食物，為了提高病人的食欲，有一年營養科還特別製作有一尾魚的年菜。烹調過程先把魚皮翻起，魚肉去刺再打成泥、煮熟後，塑形回魚的原狀再蓋上魚皮，成為一隻完整的魚，婆婆十分開心的吃完年菜，往後愈來愈想自己吃飯。

經過近半年努力，婆婆終於成功移除鼻胃管。李雅玲說，婆婆插管近10年，還能移除鼻胃管，「這真的是天方夜譚、振奮人心的好消息」，甚至在睡覺時也能打呼連連了，可見婆婆插管這九年來，都沒有辦法好好睡覺。雖然婆婆拔管後，隔年已安詳離世，但不論是家屬或病人都希望最後是「無管一生輕的離開」。

另一名癌症末期居家安寧的病人，被插著鼻胃管很多年了，從外交官退休的他， 臨終前的願望是，希望能經口喝一口咖啡，吃一口蛋糕，吞嚥團隊經過幾個月努力，讓病人臨終前，順利移除鼻胃管，還記得他重新吃到第一口蛋糕 時說，「好久沒有從嘴巴吃東西了」，不禁也讓治療團隊淚眼盈眶。

李雅玲說，但臨床也有辛苦幫病患移除鼻胃管後，家人當晚又要求把鼻胃管放回的個案，主因是餵食耗時。她說，有時內心感慨，從嬰兒開始，父母總是照顧孩子的飲食，從寶寶萌牙開始，悉心把食物弄成副食品，一口一口餵，讓孩子方便吃，等孩子會跑了，就追在後面餵食；如今父母老了、失智了，有些子女卻不願幫父母移除鼻胃管，花時間餵食。

為了治療門診、住院及居家有咀嚼吞嚥障礙的病人，降低病人嗆咳、吸入性肺炎風險，並減少鼻胃管放置比例及推廣吞嚥識能，北市聯醫於2018年中，成立跨領域咀嚼吞嚥團隊，至今收案近3500人，其中插管人數近2000人，成功移除532人，拔管成功率為27%。

李雅玲說，吞嚥團隊包含復健科、神經內科、牙科、營養部、語言治療等，依病人的診斷訂立治療計劃，還會進行居家醫療，並配備攜帶式的超音波、內視鏡、舌壓鏡、電刺激等，協助病人進行檢查或進行復健。

很多人只知道插管，但不知道可以拔管，但這背後也需要很多的努力。李雅玲說，北市聯醫吞嚥團隊編製了不語言版本的吞嚥照顧手冊，教導外籍看護或照顧者增加吞嚥識能，讓吞嚥困難或被插著鼻胃管的病人，可以獲得更好的照顧。