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無管人生卡關2／這群人需咀嚼訓練 醫籲健保推試辦計畫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲（左）說，政府應重視裝置鼻胃管病人的照護品質。圖／台北市立聯合醫院提供
台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲（左）說，政府應重視裝置鼻胃管病人的照護品質。圖／台北市立聯合醫院提供

台灣每年累積50萬人因短期或長期的醫療需求，需要使用鼻胃管，另統計全國咀嚼吞嚥障礙盛行率約占總人口8%，長照機構口腔衰弱病人比率更高達80%。高雄市立小港醫院院長郭昭宏表示，該院除推動裝置鼻胃管病人移除管路外，更及早介入訓練病人的咀嚼能力、健口操，此照顧模式已複製至全國，讓病人延緩或避免被插入鼻胃管。

郭昭宏說，此照顧模式已與國泰、雙和、台中榮總、員榮醫院、高醫附醫、台東馬偕、台東基督教、花蓮慈濟等醫院合作，並爭取國衛院經費，建立「咀嚼吞嚥障礙數據大平台」，分析潛在鼻胃管留置危險族群，目前僅苗栗、新竹、南投三縣未有醫院介入。依國際研究，如肌少症患者為胃管留置高風險族群，希望經大數據分析，若病人握力低於某一程度時，可能已有肌少症，應及早訓練咀嚼能力，降低胃管留置機會。

郭昭宏指出，該院預計一個月內，將提交相關計畫給予立法院厚生會，再由厚生會給予健保署進行研議，希望經由本土研究資料，給予衛福部建議，思考訓練咀嚼、吞咽等相關介入訓練，應進行試辦計畫，降低病人被裝置鼻胃管的機會。健保署醫管組組長劉林義說，待醫院提出計畫後再加以研議。

嘉義大林慈濟醫院護理部主任陳佳蓉說，中部長者較多，常依賴鼻胃管，醫院為提供更好的照護品質，醫護人員非常有耐心，積極移除醫療不需要的管路，降低病人感染機會，同時因許多家庭是老老照顧，也能降低另一位長者的照顧負擔，而醫院也有志工定時進行居家訪視，病人返家後，也能受到很好的照顧。

陳佳蓉表示，醫院臨床推廣矽膠材質的兩截式鼻胃管，以防病人不舒服拉扯也較美觀，但兩截式鼻胃管每個月需更換一次，但受原物料上漲影響，市售價格漲幅已超過一倍，面對經濟困難的病人，醫院社服室都會予以協助。

台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲說，對病人來說，插著鼻胃管很不舒服，很多病人會自行拔管，但拔管後又要重插，造成很多麻煩，許多長照機構人員，就會把失智、意識不清病人約束在床上，降低拔管風險，但病人在床上無法翻身，因此增加褥瘡感染的機會，死亡率上升，更有報告指出病人因此憂鬱、悲憤選擇拒食，政府應重視裝置鼻胃管病人的照護品質。

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