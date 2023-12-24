無管人生卡關1／健保推移除鼻胃管試辦計畫 醫界點困境

國內每年20萬名住院患者，因中風、失智等疾病引發吞嚥困難被裝置鼻胃管，其中約8萬人插管時間逾3個月，這些長期使用鼻胃管的「象鼻族」，幾乎直到死去為止，才能卸下鼻胃管，等於臨終前毫無尊嚴可言。醫界呼籲，台灣已是高齡社會，年長者逐年增加，被裝置鼻胃管病人一定愈來愈多，但生活品質卻因此低落，政府應加以重視此困境。

依衛福部2021年統計，國內住院病人裝置鼻胃管比率平均約10%，65歲以上鼻胃管插管率更達18%，機構住民插管比例更高，每年累積50萬人因短期或長期的醫療需求，需要使用鼻胃管；健保署統計，去年至今年10月國人被插上鼻胃管患者前5名患者，分別為肺炎、新冠肺炎、失智症、敗血症、泌尿道感染。

高雄市立小港醫院院長郭昭宏說，鼻胃管餵食病人以中風、失智、癌症等為大宗，主要是維持病人足夠的營養，此類病人吞嚥功能不佳，鼻胃管餵食可以避免嗆咳、吸入性肺炎。對於家屬及照顧者來說，餵食也更有效率，但就臨床觀察，約2至3成鼻胃管留置病人，經訓練、努力有機會脫離鼻胃管。

台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲表示，有吞嚥困難的病人在進食時，食麋容易流入氣管，引發吸入性肺炎，許多家屬希望病人維持營養，降低吸入性肺炎的機會，選擇放置鼻胃管。

健保署醫醫務管理組組長劉林義說，患者留置鼻胃管，十分不舒服，為讓患者獲得完整的營養，去年6月啟動「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」試辦計畫，針對插管時間逾3個月的慢性病人，在醫療機構協助下順利拔管，並維持一個月經口進食，每人次獎勵3000點，共投入3900萬元，預估每年約1.3萬名病人受惠，截至今年10月，申請案件為299件。

「一年多來，成功移除鼻胃管，申請健保給付200多例，這數字出乎意料的少。」郭昭宏說，凸顯試辦計畫仍有問題需要解決。首先，目前健保給付條件為鼻胃管留置3個月以上病人，但此類病人咀嚼功能退化，不利往後拔管，對照顧者來說，從管灌快速到親餵費時，這是「由奢入儉難」增加拔管困難，呼籲健保署應放寬鼻胃管留置1、2個月後移除病人，也能給予給付。

劉林義指出，推動試辦計畫，將給予健保給付。而計畫推動初期，為顧及病人安全，給付規定較為嚴格，如今上路1年多，將會重新檢討，目前正在收集各界意見，預計明年第一季舉行專家會議討論，各界若對於放寬給付對象都有共識，最快第二季就會上路。

李雅玲表示，移除病人的鼻胃管，需要醫療團隊、家屬等各方面配合，臨床上也曾遇過移除病人鼻胃管後，家屬仍無法照顧，又再插回的個案；經過多年推廣安寧療護，政府應積極推動吞嚥適能，讓家屬及病人更接受移除鼻胃管，獲得更有人性的照顧，最後可以舒服的進食或安寧的吃到最後，有尊嚴的離開人世。