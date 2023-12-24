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陽明交大醫院尖端醫療研討會 探討微創智慧醫療新趨勢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
與會專家學者合影。圖／陽明交大醫院提供
與會專家學者合影。圖／陽明交大醫院提供

陽明交大醫院去年引進宜蘭第一台達文西機械手臂及西門子複合式手術房，至今完成幾起全國少見的手術病例，因複合式手術房備有各種檢查儀器，病人進行手術時若需檢查，不必再推出手術房；達文西機械手臂更可能達到精準醫療，該院今天舉辦宜蘭首場尖端醫療學術研討會，探討微創智慧醫療的發展趨勢。

陽明交大醫院本月中旬展開二期醫療大樓擴建，前院長唐高駿在一期擴建時就預留一間比一般手術房還大一倍的手術房，為將來的智慧科技醫療做準備；院方去年引進宜蘭縣的第一台達文西機械大手臂，同時也布建精密檢查儀器，打造縣內第一間複合式手術房。

複合式手術房設備運用於多類手術，包含心臟、血管、肺部、骨盆、顏面骨固定、脊椎、肺部冷凍消融以及外傷性出血等複雜性高的手術，醫院至今已完成超過1000例手術。

院長楊純豪表示，引進這二項重大醫療設備提升技術及服務品質，例如醫院骨科運用精準定位，做了脊椎導航手術；在顏面骨部位經過精密的定位，可以更細微精準；胸腔外科手術定位加上導航，醫療作業簡化。

衛生局長徐迺維說，未來是智慧醫療與精準治療的年代，複合式手術房除了手術儀器，還有電腦斷層、移動式X光機、心血管攝影等，手術房馬上可以檢查確定切除小病灶，越早切除的存活率越高，對病人更好；達文西機械手臂手術協助醫師，精準到連幾毫米的差異，提升病人術後癒合。

研討會邀請35位國內醫學及跨領域專家交流，大約100名相關醫事領域人員與會，主題著重在肺結節術中定位、關節微創、心臟、耳鼻喉、泌尿、直腸及婦產手術領域的臨床應用與前瞻性探討，藉由交流做為下一步醫療發展參考。

陽明交大醫院舉辦宜蘭首場尖端醫療學術研討會，探討微創智慧醫療的發展趨勢。圖／醫院提供
陽明交大醫院舉辦宜蘭首場尖端醫療學術研討會，探討微創智慧醫療的發展趨勢。圖／醫院提供
達文西機器手臂。圖／陽明交大醫院提供
達文西機器手臂。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院舉辦宜蘭首場尖端醫療學術研討會，探討微創智慧醫療的發展趨勢。圖／醫院提供
陽明交大醫院舉辦宜蘭首場尖端醫療學術研討會，探討微創智慧醫療的發展趨勢。圖／醫院提供
陽明交大醫院泌尿外科主任張鐸、脊椎微創中心主任馮尚文、衛生局長徐迺維、楊純豪院長、醫師公會理事長林旺枝、外科部主任蔡建和（左至右）。記者戴永華／攝影
陽明交大醫院泌尿外科主任張鐸、脊椎微創中心主任馮尚文、衛生局長徐迺維、楊純豪院長、醫師公會理事長林旺枝、外科部主任蔡建和（左至右）。記者戴永華／攝影
具備精密檢查儀器的複合式手術室。圖／陽明交大醫院提供
具備精密檢查儀器的複合式手術室。圖／陽明交大醫院提供

手術 陽明交大

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