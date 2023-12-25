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健康你我他／照服員感召 我考上證照

聯合報／ 文／周宏昌（嘉義東區）
我按部就班考取證照，實至名歸「照服員到我家」。圖／周宏昌提供
我按部就班考取證照，實至名歸「照服員到我家」。圖／周宏昌提供

那年八旬母親剛動完雙膝置換人工關節手術，傷口疼痛，哀號連連。術後居家復健期間，先後聘雇了越南、印尼二位外籍看護，兩者皆因家變提前解約返鄉。我們無奈只能接受，子女排班輪值照顧母親。

由於我們都有婚嫁的家庭要照養，全天候照顧母親生活起居實在分身乏術，鄰居護理師大姊建議申請長照2.0，可安排照服員到宅「喘息服務」。

喘息服務是照服員每周來五天、每天2小時，讓照顧的家人得以休息。終於等到照服員阿錦，微胖身軀、笑容可掬，母親一眼就喜歡她。之前和外籍看護有語言隔閡，造成母親拒外看護，鎮日悶悶不樂，如今阿錦不僅工作細心，時不時逗樂老人家，噓寒問暖，母親總算盡棄前嫌。

術後母親需復健練走，從前外籍看護常敷衍了事，在阿錦耐心誘導和按摩調理下，母親慢慢放步學走，終於走動自如。幾番和阿錦交談，方知隨著長照需求增加，政府對於長照相關政策設立與施行也逐漸細緻化，除了原有的專業知識與照護經驗還不夠，更重要的是長照人員認證。

為了無縫銜接照護母親，我在阿錦感召下，請假接受照服員訓練，按部就班考取證照，實至名歸「照服員到我家」。

外籍看護 照服員 長照

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