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寒冷聖誕節！周四冷空氣再報到 跨年還有一波攪局追曙光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
聖誕節清晨最冷，白天亦偏冷，北部高溫僅15度；周二起白天明顯回溫，各地高溫20度，低溫也不低於15度。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
聖誕節清晨最冷，白天亦偏冷，北部高溫僅15度；周二起白天明顯回溫，各地高溫20度，低溫也不低於15度。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

冷空氣接力報到，平安夜氣溫再降。中央氣象署指出，明天聖誕節清晨最冷，各地白天亦冷，北部高溫僅15度；周二起白天明顯回溫，各地高溫20度，低溫也不低於15度。周四、跨年日各有一波東北季風，主要影響在降雨非降溫；至於跨年元旦連假天氣狀況，以及是否有望迎曙光，已在後期預報階段，仍待觀察。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，今晚至周二清晨，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明上午，台中以北、東北部及金門有局部10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，估影響至周二清晨。

他指出，今入夜後氣溫一路降低，明天清晨最冷，屆時北部、宜蘭11至12度、中南部12至13度、花東15度，全台有感降溫，空曠地區再降1至2度。明天白天，各地仍偏冷，北部高溫約15度、中南部高溫約20度。

周二清晨仍偏冷，不過白天溫度回升快，包括北台灣在內，各地高溫20度左右，特別是中南部可能達25度；周二起，各地低溫也不會低於15度。

曾昭誠說，未來一周，周四（28日）、下周日（31日）各有一波東北季風，主要影響在降雨而非降溫。

周四僅北部、宜蘭氣溫略降，幅度也不明顯，全台氣溫18至24度，周六（30日）氣溫略回升。此外，31日的東北季風，僅北部、宜蘭氣溫略降影響，降幅亦也不大，低溫約17至18度。

降雨型態方面，曾昭誠指出，今天起，天氣轉相對乾冷，持續至周三。周四東北季風增強，南方水氣移入，全台有機會下雨；周五僅剩迎風面的北部、東半部降雨，周六東北風減弱，雨區縮減至東半部。

不過，下周日（31日）東北季風增強，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，持續至明年1月3日。曾昭誠說，跨年當日天氣如何，以及跨年夜是否能迎接曙光，已在後期預報範圍，不確定程度高，同樣有待持續觀察。

平安夜氣溫再降，聖誕節清晨最冷，各地明白天亦偏冷，北部高溫僅15度。圖／中央氣象署提供
平安夜氣溫再降，聖誕節清晨最冷，各地明白天亦偏冷，北部高溫僅15度。圖／中央氣象署提供

冷氣團 東北季風 跨年

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