飛機上特別想睡3原因曝光 專家警告：起降期間最好保持清醒

許多人搭飛機時會選擇睡覺休息，但有專家表示，航程中有「兩個時段」最好保持清醒，分別為起飛與降落期間，否則可能對身體帶來傷害。

根據《太陽報》（The Sun）報導，飛機起飛時會讓人特別想睡覺，因為飛機加速準備起飛時，乘客會感受到一股壓力，將身體推回座位上，與平時睡覺躺下的感覺十分相似，使得大腦產生躺在床上的錯覺，加上引擎的白噪音及艙內昏暗的照明，都讓人感到昏昏欲睡。

不過，有專家指出，在起飛期間睡覺實際上非常危險，因為飛機在爬升時，氣壓的變化會對乘客的耳朵造成影響，被稱為「耳朵氣壓傷」，可能產生耳朵堵塞、悶脹、疼痛等情形，一般會通過打哈欠、吞口水或咀嚼來改善。

美國內華達大學教授丹巴布（Dan Bubb）說明，若乘客在起飛時睡著，相較其他人而言就更難適應艙內的壓力變化，「熟睡的人無法像那些清醒的乘客一樣，透過打哈欠、吞嚥等動作，來平衡耳朵受到的壓力」。

此外，由於飛機起降時最有可能發生事故，因此在這兩個時段保持清醒很重要。而丹巴布建議，乘客在飛行途中最好也要保持警覺，「若發生緊急情況，乘客和機組人員需要在飛機上進行疏散時，要充分了解周圍發生的事情」。