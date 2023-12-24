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打鼾恐伴睡眠呼吸中止症 中風機率高3倍

中央社／ 台北24日電

冷氣團一波波，低溫易誘發心血管疾病。醫師示警，45歲以下中風患者增加，比率已達整體1成；打鼾可能是警訊，不要輕忽睡眠呼吸中止症誘發中風危機。

嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任蔡明劭近期透過新聞稿提醒睡眠呼吸中止症與中壯年中風危機。台灣每年約新增3萬名中風患者，近年發現45歲以下的比率從5%翻倍成長至10%，有年輕化趨勢。許多人不知道影響枕邊人睡眠品質的打鼾，可能伴隨呼吸中止症，中風機率將比一般人高出3倍。

蔡明劭引用的1份統計指出，多達45%成年人偶爾會打鼾，25%成年人嚴重打鼾。「打鼾絕不是睡得好」，他提醒，睡眠呼吸中止症有3大徵兆，「打呼、肥胖、睡不飽」，一旦出現夜晚打鼾、身體質量指數（BMI）超標、白天沒精神等跡象，恐是睡眠呼吸中止症找上門，建議提早就醫。

睡眠呼吸中止症增加中風危機的原因究竟為何，蔡明劭解釋，當患者放鬆入睡後，上呼吸道肌肉塌陷，容易突然吸不到空氣，每晚被驚醒次數恐達上百次，無法熟睡的患者難以正常代謝體內廢物，「垃圾」不斷堆積使全身發炎，發炎物質造成血液黏稠，心血管疾病等機率就會提升。

蔡明劭提到臨床上曾遇過1名45歲青壯年個案，無預警地發生嚴重型中風，喪失行動與說話能力，也讓家庭頓失經濟支柱，造成家人極大壓力與負擔，一問枕邊人才知道個案平時就會打鼾，但因為無睡眠困擾、沒有任何不適，所以未進行任何睡眠檢測，無奈錯過治療時機。

症狀輕微者可透過減肥、運動、改善生活習慣等恢復健康；症狀明顯和中重度以上則需使用陽壓呼吸器或接受手術治療。睡眠技師洪曉菁說，曾有配戴陽壓呼吸器的患者，因睡眠技師發現呼吸器上傳資料中樞神經指數異常，經提醒及早就醫、預防性用藥，成功免除1場中風的危機。

睡眠 中風

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