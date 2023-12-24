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合歡山迎來銀色耶誕 雪季交通管制元旦連假啟動
今年入冬首波寒流日前發威，合歡山昆陽、武嶺、松雪樓一帶昨下瑞雪，遊客開心追雪。今凌晨有短暫飄雪，但上午回溫並未積雪，今天下半天冷氣團再度南下。合歡山雪季交通管制於30日元旦連假起展開，至明年2月29日止，民眾上山追雪前應注意相關交管疏導訊息。
中央氣象署說，今天下半天起溫度再降，有機會達強烈大陸冷氣團等級，今晚至明晨偏乾冷。仁愛警分局則提醒，今年合歡山雪季交通管制將於12月30日至2024年2月29日，為期62天，星期例假日均實施交通疏導管制。
警方表示，合歡山雪季交通管制實施路段，自台14甲線大禹至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段，重點期間為本周末（30日）至明年元月1日的元旦連假、農曆春節連假明年2月8至14日及明年2月底前的周末例假日。
雪季期間依公路局中區養護工程分局發佈之交通管制資訊為主，原則上，若遇下（積）雪時實施交管，未遇下（積）雪時則實施交通疏導；並將視高山降雪及道路實際情形進行預警性封閉管制路段，相關訊息於每日下午3時前發布。
若遇路面結冰或積雪時，通常於該日下午5時至翌日上午7時進行預警性封閉管制路段，且除公務車及剷雪車外禁止各類車輛通行；另，台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因易結冰，為保障用路人安全，請確實遵守兩側禁止停車。
南投縣政府也呼籲，上山追雪應考量自身健康及車況，避免高山症或精神不濟等狀況，並備妥保暖物品、雪鍊等，雪鍊參考售價、拆裝方式及賞雪注意事項等可至在南投縣風景區管理所官網查閱，上山後須把垃圾帶下山，共同維護山林環境。
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