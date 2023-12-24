天冷買氣大增！蛋商欲調蛋價 傳因「上面壓力」凍漲

學校營養午餐液蛋禁令解除、冷氣團、寒流接連報到，國內雞蛋買氣明顯上漲。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，天氣變冷確實帶動買氣，但也導致每日生產的新鮮雞蛋逐漸吃緊，原本有打算微調價格，但「有來自上面的壓力」，因此目前仍維持蛋價不調漲。

林天來表示，近期幾波冷氣團來襲，加上液蛋禁令解除後，雞蛋買氣大幅增加，不少蛋商庫存幾乎清空，盡管本土雞蛋產量穩定，但需求量變大，供應也逐漸變得吃緊。

台北市蛋商公會常務理事劉志威說，近期確實有想要漲價，但需考量一些「因素」，是否漲價交由理事長與其他代表討論。

林天來說，原本雞蛋產銷代表都有意願微調價格，但由於選舉敏感時刻，「有來自上面的壓力」，因此本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。未來若禽流感爆發，產蛋的中雞、母雞大量被撲殺，「屆時仍會回歸市場機制，該漲就要漲」。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，政府絕對沒有干預蛋價，完全尊重市場機制；近期因天冷吃火鍋人口增加，雞蛋需求量也隨之增漲，營養午餐也恢復使用液蛋，買氣明顯提升。

李宜謙指出，需求端需求增加，但因產地產量也增加，整體而言產銷是平衡的，蛋價維持也是正常。