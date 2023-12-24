寒流結束換冷氣團接力…醫曝2大失溫症狀 做3件事自救

寒流昨天告一段落，氣溫回升，今天大陸冷氣團南下，強度上看強烈大陸冷氣團。消防署資料顯示，3天來逾150人無意識、無心跳、無脈搏（OHCA）送醫，今晚就是耶誕夜，不少民眾安排派對狂歡。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，在室外活動時，若突然出現「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」兩大症狀，此為身體失溫警訊，首先要立刻添加衣物，其次是盡速躲到室內、車內，讓身體回溫，而機車族、外送員應立即更換潮濕衣物，避免猝死。

林謂文表示，受低溫影響，室外溫度可能僅有攝氏10多度，如果合併下雨，天氣濕冷，且風速大時，這時會把皮膚表面的溫度帶走，體感溫度可能是個位數，甚至感覺只有攝氏1度。特別是年長者、三高、心腦疾病等患者，這時應避免長時間待在室外。

林謂文指出，但在室外突然出現「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」兩大症狀，此為身體低溫、失溫警訊，須立刻添加衣物，並盡速躲到室內或車內，畢竟室內溫度比起室外溫度會高出攝氏3至5度，車內則要打開暖氣，讓身體回溫，降低心肌梗塞、中風或猝死危機。

寒流來襲，對機車族、外送員來說，更是考驗。林謂文說，寒流不僅是低溫問題，如果又伴隨下雨，全身溼答答，加上騎車強風吹，非常容易失溫，提醒機車族、外送員淋濕後，一定要盡速擦乾，或多準備一套乾的衣襪，隨時更換，以防失溫引起感冒等健康危機。

林謂文說，低溫引發心肌梗塞、中風或猝死的最大關鍵因素，就是「溫差」，當身體突然受到熱冷氣溫急劇變化影響，將造成心跳加速、血壓急速上升，造成身體危機。

他說，尤其今天是假日，許多民眾白天出門，因白天氣溫回升，民眾常忘記多穿一件衣服，但到了晚上氣溫驟降，反而感覺衣服不夠了，建議白天外出、夜間返家的人，要多穿或多帶一件衣服，以備不時之需。

寒流或冷氣團來襲，如何穿衣保暖？林謂文說，最好方式是「洋蔥式穿衣法」，長者最裡面可以穿一件發熱衣，一般民眾則是穿透氣排汗的衣物，接著是外出服搭配毛衣或背心，最後是羽絨外套，此時也須特別頸部、手部保暖，最好使用圍巾、手套。

他表示，進出人潮擁擠場所應佩戴口罩，除可以避免病毒、細菌感染，也有保暖效果。特別是有高齡、三高、心腦疾病等患者，外出一定要注意保暖。