快訊

淡出演藝圈多年…夏禕現身超商同框郭主義 55歲近況曝光

QR Code點餐是方便還是找麻煩？網氣不提供這服務絕對不用

買不起租不起 年輕人嘆房市3箭落空：盼不再卑微寄人籬下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／玉山氣象站寒風人工除冰 鄭明典解惑「凍雨」多危險

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供

今天大陸冷氣團南下，玉山風口今天上午8時50分只有零下2.9度，玉山測站上午7時51分也只有零下2.1度。玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。

好厚的「冰」，怎麼結上去的？前中央氣象局長鄭明典臉書表示，這稱為「凍雨」。雨滴掉落過程，溫度低於0度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是凍雨現象。

玉山氣象站雨量儀和輻射計周邊有冰柱掛著，玉山氣象站說，冰柱形成的物理原因，一般是雪在陽光照射下，因為周圍環境溫度升高而融化成水，在高處低落的時候，因水或冰體的下層溫度仍低於0度而又凝結成冰。

玉山氣象站表示，冰凍的山頭比下雪的山路更加難走危險，在山上工作或遊憩的人員，要更加小心。

玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供

今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供

玉山 冷氣團 鄭明典

延伸閱讀

影／冷氣團南下降到零下2.0度 玉山北峰一夜凍雨冰封山頭

影／玉山今入冬初雪 美景讓人摒息...雪地管制尚未啟動

好強烈的對比 鄭明典：北半球極端冷和極端暖同時存在

民眾湧鄭明典臉書曬棉花糖般「高積雲」 氣象署揭是1前兆

相關新聞

冬天手腳冷吱吱？ 釐清這六大手腳冰冷原因幫助對症下藥

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「手腳冰冷原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的手腳發冷原因排行。

影／玉山氣象站寒風人工除冰 鄭明典解惑「凍雨」多危險

今天大陸冷氣團南下，玉山風口今天上午8時50分只有零下2.9度，玉山測站上午7時51分也只有零下2.1度。玉山北峰的玉山...

誠品信義店今晚熄燈 細數18年來讓人忘不了的書店風景

營運18年吸引兩億人次造訪的誠品信義店，今天晚上10時半熄燈。至於接棒24小時不打烊書店的誠品松菸店，因為規模擴大3倍、...

明天西洋耶誕節 楊登嵙：仍有13大華人民俗禁忌要注意

明天是耶誕節，命理師楊登嵙說，雖然耶誕節非華人的傳統文化，但仍須有一些華人的民俗禁忌需留意，因為今年仍屬癸卯水兔年，雞、...

寒流結束換冷氣團接力…醫曝2大失溫症狀 做3件事自救

寒流昨天告一段落，氣溫回升，今天大陸冷氣團南下，強度上看強烈大陸冷氣團。消防署資料顯示，3天來逾150人無意識、無心跳、...

影／冷氣團接力零下2.0度 玉山一夜凍雨冰封山頭

今天大陸冷氣團南下，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料顯示，今天上午6時玉山風口零下2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。