影／玉山氣象站寒風人工除冰 鄭明典解惑「凍雨」多危險

今天大陸冷氣團南下，玉山風口今天上午8時50分只有零下2.9度，玉山測站上午7時51分也只有零下2.1度。玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。

好厚的「冰」，怎麼結上去的？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這稱為「凍雨」。雨滴掉落過程，溫度低於0度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是凍雨現象。

玉山氣象站雨量儀和輻射計周邊有冰柱掛著，玉山氣象站說，冰柱形成的物理原因，一般是雪在陽光照射下，因為周圍環境溫度升高而融化成水，在高處低落的時候，因水或冰體的下層溫度仍低於0度而又凝結成冰。

玉山氣象站表示，冰凍的山頭比下雪的山路更加難走危險，在山上工作或遊憩的人員，要更加小心。 玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站風力塔上風速計積冰。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供 今天大陸冷氣團南下，玉山一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供