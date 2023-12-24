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影／冷氣團南下降到零下2.0度 玉山北峰一夜凍雨冰封山頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供

今天大陸冷氣團南下，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料顯示，今天上午6時玉山風口零下2.8度，上午7時44分玉山只有零下2.0度。玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。

玉山氣象站表示，冰凍的山頭比下雪的山路更加難走危險，在山上工作或遊憩的人員，要更加小心。

中央氣象署表示，強度有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，天氣將再度轉冷，北台灣白天以前的氣溫約15到17度，到了晚上會降到12、13度，其他地區白天高溫雖然可以回升至20到23度，不過晚上中南部也會降到13至15度，剩下花東仍有17、18度，要留意溫度的變化。

隨著南方雲系離開，中南部轉為多雲到晴的天氣，北部及東半部雖仍有局部短暫雨，不過下半天開始也會逐漸減少。

東北風再度增強，上午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物稍易累積，晚間北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響北台灣沿海地區；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

下周一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫只有11、12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區會再更低，夜間清晨相當寒冷，注意保暖，白天北部及東北部回溫有限，感受仍偏冷，其他地區也有涼意；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨；沿海風強浪大、基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪出現，前往海邊活動請注意安全。

下周二清晨冷氣團影響下，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地高溫都來到20度以上；下周二、下周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，下週三雲量有增多趨勢。

下周四東北季風增強，不過強度不強、影響有限，只有北台灣天氣稍轉涼；南方雲系北移，各地降雨機率提高，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨；由於南方雲系不確定性較大，留意氣象署最新天氣預報。

下周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部恢復為多雲到晴。

下周六東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

31日至1月2日，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站人員一早清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供
今天上午7時44分玉山只有零下2.0度，玉山北峰的玉山氣象站一夜凍雨，冰封山頭。圖／中央氣象署提供

冷氣團 玉山

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