玉山昨迎初雪 今明降溫下探11度

受到寒流影響，玉山昨一度飄雪，為今年入冬以來初雪，北峰山頭白茫茫一片，景緻絕美；合歡山武嶺、松雪樓一帶也飄雪，讓遊客相當興奮。中央氣象署表示，今天下半天又有強烈大陸冷氣團來襲，最冷時間點落在明後兩天，北部低溫十一、十二度，其他地區十三至十五度，不過高山要再降雪的機率不大。

玉山氣象站紀錄到昨清晨五時及上午九時，玉山北峰零星降雪，地面無覆蓋，玉山主峰風口至玉山山頂路段步道有結冰情形。玉山國家公園管理處說，玉山群峰氣溫介於零下二度至○度，呼籲登山遊客務必備妥雪地裝備。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天有大陸冷氣團南下，強度有機會達到強烈大陸冷氣團，白天上午北部、東北部溫度還有十五至十七度，晚間將降到十二、十三度，其他地區白天高溫可維持廿至廿三度，晚上中南部會降到十三到十五度；花東約十七、十八度。

張承傳說，今天隨著南方雲系離開，中南部將轉為多雲到晴天氣，北部、東半部雖然還有局部短暫陣雨，但下半天也會慢慢減少，明天到周三，各地都是多雲到晴的天氣型態，周四則會有一波東北季風增強，目前看起來強度蠻弱的，僅北部、東北部有些微影響。