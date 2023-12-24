桃機跳電 行李塞車 影響近三千旅客

桃園機場第二航廈昨行李系統電力異常，導致報到櫃檯行李全卡住，託運及安檢大塞車，總計十一航班延遲卅分鐘以上，約二九八○名旅客受影響。長榮航空企業工會也在臉書上表示，國家真的應該對機場工人的過勞負責，二航廈設備這麼爛，一下滾帶故障、一下系統跳電，根本搞死地勤。桃機公司表示，會檢討事件原因積極改善。

桃機二航行李處理場昨上午六時五十五分發生供電異常，儘管桃機立即投入備援發電機供電，並同步啟動緊急應變機制派員檢修，不過部分設備包括行李安檢設備等需重新啟動，導致行李處理「大塞車」，櫃檯行李堆積如山，沒辦法過Ｘ光安檢，直到九時四十六分才恢復正常運作。

桃機出包，也讓不少正準備出國的民眾相當傻眼，擔憂會不會到時候人已飛出國，行李卻還留在台灣。

桃機公司表示，切換電源重新供電後，部分設備需重新開機致報到櫃檯較多託運行李等待輸送，機場公司與航空公司及地勤人員致力協助旅客完成報到及託運手續。目前經初步檢查可能為高壓電力迴路異常啟動保護裝置，隔離故障點後以備用迴路供電，尚待後續詳細檢查。