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公司化前夕 台鐵站內調車爆擦撞

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台鐵蘇澳站內21日調車時發生擦撞，導致停放一旁的EMU700型區間車車頭破損、兩趟次停駛。圖／讀者提供
台鐵蘇澳站內21日調車時發生擦撞，導致停放一旁的EMU700型區間車車頭破損、兩趟次停駛。圖／讀者提供

台鐵明年元旦就要改制國營台鐵公司，近日卻發生列車擦撞意外。台鐵蘇澳站內廿一日調車時發生擦撞，導致停放一旁的ＥＭＵ七○○型區間車車頭破損、兩趟次停駛。對此，台鐵局說，將加強員工教育訓練，防止類似事件發生。

台鐵蘇澳站內廿一日上午進行調車時，調車機車頭撞上停放一旁股道的ＥＭＵ七○○型區間車，導致區間車車頭右側破損，原訂開行趟次也被迫停駛，台鐵緊急從富岡基地迴送一編組到蘇澳做為後續運用。

對於這起擦撞意外，台鐵局表示，因停留車超過警衝標，導致調車機車輕微擦到車廂掉漆，運安會、鐵道局現場會勘後認定屬輕微事件，運安會以不立案調查結案。

台鐵局表示，後續將加強員工教育訓練，防止類似事件發生。鐵道局則說，該案後續會再作進一步調查，查明原因後會請台鐵局改善。

此外，由於台鐵公司化在即，估計約有超過千人優離退，不滿休假權益受損、待遇不公，台鐵產業工會近日發起連署，號召春節疏運期間員工依法休假，連署將持續至明年一月底，再透過工會會員大會投票決議是否行動，假設決議通過，恐將衝擊台鐵公司化首次春節疏運。

台鐵產工秘書長朱智宇強調，台鐵為了留才，提高司機員的危險津貼，其他職種的危險津貼卻沒有跟著調升，拉大不同職種間的待遇差距，公司化後又將有一千多人優離退，人力不足導致休假出現困難，目前已有同仁陸續請不到特休假，希望台鐵能正視問題。

對此，交通部長王國材表示，會請台鐵局跟工會了解原因、溝通，盡量不要讓春節依法休假的情況發生。

台鐵公司化 蘇澳 春節

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