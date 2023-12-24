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社救修法／領補助遠勝努力賺錢 誰想脫貧

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

每月如果多賺到兩千多元，低收生活扶助金先砍五千元。衛福部訂出社會救助法，明定中低收、低收資格，但領取生活扶助金的標準，由各縣市依當地最低生活費，加上自設的級距訂定給予補助。專家指出，綜整全台生活扶助金標準，根本是「斷崖式補助」，多賺到錢，就跳一級距，砍掉的補助金，比賺得錢還多，誰還會想脫貧。

衛福部每年會訂定當年度最低生活費，中低收入戶資格為家戶總所得為最低生活費一點五倍以下，低收入戶則是家戶總所得在最低生活費以下，不過各縣市的最低生活費標準不同，可分為六都、台灣省以及離島三種類型，生活扶助費核發的方式，由各縣市自行設定級距。

以台北市為例，低收入戶總計五類，第○類指全戶都沒有收入，每人可領一萬九○一三元生活扶助金，若全戶有人收入達二三○八元，即會進入到第一類，每人可領一萬四二七○元，第○類與第一類扶助金相差約五千元。若全戶收入進入二三○八元到八○七九元間，則進入到第二類，可領七三七○元，第二類與第一類差六九○○元，與第○類相差一萬一六四三元。

政大社工所副教授蔡培元說，制度應是幫助貧窮人口脫貧、就業，但現行制度卻讓人感覺「乾領福利金」遠勝「努力賺錢工作」，社救法修法應減少補助級距所導致的補助金差異，得設計出「努力賺錢工作」遠勝「乾領福利金」，才能讓他們順利脫貧，投入就業市場。

蔡培元說，台灣可參考他國的「差額補助」制度，即民眾所賺薪資不足最低生活費時，由政府補助差額，讓民眾維持最低生活水準。

低收入戶

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