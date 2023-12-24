脫貧就零補助 專家：恐釀貧窮輪迴

一旦跨過貧窮線，中低收入戶補助瞬間全無，民眾脫貧卻毫無「緩衝期」，不少貧窮線下的民眾，難以想像脫貧後的經濟壓力，寧可選擇持續處於貧窮線下。專家批評，這是制度誘導人民深陷貧窮輪迴，盼逾十年未修的「社會救助法」，不僅要強制輔導就業，更應給予脫貧的補助緩衝期。

符合中低收或低收入戶者，政府從基本的生活費用，到健保費、國民年金、就學、住宅等皆有補助。以北市的一戶低收入戶為例，家中三名成員均為身障者，三人中僅二兄弟具勞動力，現領有的低收入戶補助合計達七萬六千多元，兩兄弟雖然很想脫貧，但如果一旦脫離資格，二兄弟每月得各賺到約四萬元的薪資。

服務該戶的社工林建宇說，自己社工的薪資目前都還不到四萬元，加上兩兄弟是身障者，勞動市場提供的職缺有限，種種因素都告訴他們「不要脫貧」是最好的選擇。

台大社工系名譽教授鄭麗珍說，讓中低收、低收入戶持續待在福利人口的最大因素，即一旦離開福利資格，是「瞬間」沒有資源，包括就學補助、健保減免統統都會喪失，但這些人可能才剛找到工作，儘管有收入，但工作還不穩，也未有穩健財務，任一臨時狀況都可能壓垮他們，種種經濟壓力都讓他們恐慌。

鄭麗珍表示，社救法應盡速檢視修訂，努力脫貧的福利人口，脫離貧窮線後，應幫助他們穩定生活，設計「緩衝機制」，當他們的薪資在未達最低生活費的二倍至二點五倍時，可先取消生活扶助，但健保及學費補助應保留，待收入超過最低生活費的二點五倍時再取消，採取漸進式協助脫貧。另，就業輔導也應入法，強制介入協助。

社救司副司長楊雅嵐表示，各界對「社救法」的諸多期待，衛福部已啟動社救法修法作業，亦辦理修法委託研究案，持續蒐集各界意見，預計明年五月提出政院版「社救法」修正草案。