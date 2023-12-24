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抽驗防蟎寢具 效果差20倍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
市售防蟎寢具款式多，台中市法制局抽檢5款商品送驗，檢測結果落差很大。圖／台中市法制局提供
市售防蟎寢具款式多，台中市法制局抽檢5款商品送驗，檢測結果落差很大。圖／台中市法制局提供

不少寢具標榜具有防蟎效果，台中市法制局消保官隨機抽驗市售5款防蟎枕頭套，因目前無國家標準，採用日本制定的紡織品防蟎檢測，經專業機構檢測發現，市售商品的「防蟎忌避率」差異甚大，最高38.7%，最低僅2.2%，價格高低與防蟎效果無關，建議選購多留意。

法制局長李善植說，目前國內織品相關法規並無「防蟎」的名詞定義，也沒有相關國家檢驗標準，這次檢測參採市場上常用的日本標準訂定的纖維製品防蟎性能試驗方法，以「忌避試驗」進行防蟎效果檢測。檢測所得的忌避率數值愈高，代表防蟎效果愈好。

消保官分別到連鎖藥局、大賣場與網購所得的5款防蟎寢具送驗，售價從269元到879元都有，4款為台灣製造，1款為中國製造；檢測防蟎效果最高是「HOLA純棉防蟎抗菌枕套」，數值達38.7%，但有2款商品檢測值僅4.7%、2.2%，價格高低與防蟎效果沒有關聯性。

法制局表示，請5家廠商提供說明，其中「美德耐依眠適防蟎枕套」廠商，無法提供檢驗報告，已自主下架回收產品，其餘4家廠商自提檢測數值，比法制局送檢的數值高，因廠商送驗的時間為2018年，可能商品代售時間長，導致防蟎效果衰退，消費者選購時也要留意。

法制局呼籲，銷售防蟎商品應揭露防蟎測試結果，並標註最佳效期，另建議主管機關研擬織品防蟎標示的國家標準，讓廠商有所依循。

消保官 日本 售價

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