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基隆288定期票上線2月1.2萬人次買 通勤通學打對折划算

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆288定期票上線2月1.2萬人次買 通勤通學打對折划算。本報資料照片
基隆288定期票上線2月1.2萬人次買 通勤通學打對折划算。本報資料照片

基隆市288公共運輸定期票自10月16日起上線以來，市民反應熱烈，交通處統計到今天，購買人數達1萬2000人次（含續購），每月約有6000位市民朋友受益。經初步估算，每人每月平均實際花費約600元，購買288定期票後現省一半交通費，相當划算。

交通處長王圳宏今天說，經分析288定期票使用狀況，多以搭乘公車處營運路線為主，約占整體搭乘次數的9成以上；另基隆市公車處11月份運量，在基北北桃1200都會通定期票及基隆市288定期票的加成效果下，相較於去年同期約成長8%；

王圳宏說，若單以288定期票實施前的9月份運量為比較基準，實施後增加近3萬人次搭乘，對於市內大眾運輸使用有所不小的幫助。

交通處表示，288定期票啟用後30日內可無限次搭乘基隆市公車處營運路線，以及進出站均為基隆、三坑、八堵、七堵、百福與暖暖站的臺鐵非對號列車及指定對號列車。經實際查訪，發見學生通勤利用搭乘比率很高。

民眾可於台鐵車站（基隆、三坑、八堵、七堵及百福）、全家便利商店（僅悠遊卡）、悠遊卡線上App，以及二信循環站後方東岸商場與信二停車場1樓之自助售票機購買與續購，歡迎市民朋友多加利用。

王圳宏指出，截至今天購買人數達1萬2000人次，經初步估算，每人每月平均實際花費金額約600元，也就是說，購買288定期票後交通費省下一半。

基隆288定期票上線2月1.2萬人次買，通勤通學打對折划算。圖／交通處提供
基隆288定期票上線2月1.2萬人次買，通勤通學打對折划算。圖／交通處提供
基隆288定期票上線2月1.2萬人次買，通勤通學打對折划算。圖／交通處提供
基隆288定期票上線2月1.2萬人次買，通勤通學打對折划算。圖／交通處提供

基隆 公車 悠遊卡

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