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腹膜外剖腹稱沾黏少還收自費 北市：已列名單啟動稽查

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
坊間不少診所過度推崇腹膜外剖腹產，且在未核定自費價格時，即向產婦收取自費，北市衛生局近期針對懷疑名單啟動調查。本報資料照片
坊間不少診所過度推崇腹膜外剖腹產，且在未核定自費價格時，即向產婦收取自費，北市衛生局近期針對懷疑名單啟動調查。本報資料照片

近年不少婦產科打著「沾黏少」、「減少術中惡心嘔吐」、「術後可馬上進食」等優點，宣傳腹膜外剖腹產。日前台灣女人連線與立委林淑芬踢爆國內多家診所，不僅過度宣傳腹膜外剖腹產，還在未被核定自費項目的前提下，讓產婦主動選擇腹膜外剖腹，每次收費約2萬元。北市衛生局近期針對懷疑名單啟動稽查，違者最高可罰25萬元。

剖腹產分為腹膜內與腹膜外，四季和安婦幼診所婦產科院長徐金源表示，主流的剖腹產方式為腹膜內剖腹產，因腹膜內剖腹產的安全性高於腹膜外，臨床上除非必要，不會主動採取「腹膜外剖腹產」。

徐金源說，腹膜外剖腹產有多個缺點，腹膜外術式會從腹膜與子宮交界處畫刀，出血機率高，且產道窄，嬰兒頭部容易卡住，生產風險高。也因為風險高，缺點多，腹膜外剖腹產在臨床上一直未被廣泛使用，也不是主流剖腹產術式。

台女連日前踢爆，國內多家婦產科診所，大肆在網站上強調腹膜外剖腹產的好處，如沾黏少等等，但卻沒說這些好處腹膜內剖腹產一樣有，在積極向產婦介紹後，讓產婦主動選擇腹膜外剖腹產，並收取自費。

台灣婦產科醫學會理事長陳思原表示，腹膜外或腹膜內都屬於健保給付範圍，醫院若要向民眾收自費，需先經由地方衛生局核定。台女連踢爆訊息時，當時衛福部出席官員指出，當時國內各地衛生局，沒有任何一個縣市核定腹膜外剖腹產自費價格。

由於北市多個診所於網站上皆有宣稱頁面，台北市衛生局近期已列出「違規懷疑名單」，逐一稽查以釐清是否違法。

北市衛生局醫事管理科科長陳怡龍說，無論是腹膜內或是腹膜外剖腹產，都屬於健保給付的範疇，而腹膜內剖腹產為標準的剖腹產術式，主要是國內多個婦產科專家，認為腹膜外剖腹產的好處有限。

陳怡龍說，不過，醫療院所若要執行腹膜外剖腹產，只要評估「安全」，且符合健保申報原則，並沒有限制不能採取腹膜外剖腹產，若醫療院所要求民眾自費，且未向地方衛生局申請自費價格，即屬於「違規」，可以開罰5至25萬元罰鍰。

衛生局 婦產科 北市

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