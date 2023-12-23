明下半天大陸冷氣團再來 氣象署曝最冷的時間點

中央氣象署預報員張承傳表示，昨寒流稍減弱，明天下半天又有強烈大陸冷氣團來襲，最冷時間點會落在周一、周二清晨，維持到周二白天才好轉，民眾要做好保暖工作，但因為這波是乾冷，高山要再降雪的機會不大。

張承傳表示，今天寒流威力減弱，各地維持17至20度，相較於前天中午大約12、13度來說，氣溫回升一些，昨有南方雲系北移，所以，昨日各地雲量都蠻多的，且有局部短暫雨。

他表示，明天有大陸冷氣團南下，強度有機會達到強烈大陸冷氣團，下半天天氣會再轉冷，白天上午北部、東北部溫度還有15至17度，晚間溫度下滑、降到12、13度，其他地區白天高溫可以維持到20至23度，晚上中南部也會降到13到15度；花東溫度略高，約17、18度。

張承傳說，明天南方雲系離開，中南部會轉為多雲到晴天氣，北部東半部雖然還有局部短暫陣雨，但下半天也會慢慢減少，會有比較乾的空氣下來，這波冷氣團今天南下後，會持續到周二清晨，最冷時間點會落在周一、周二清晨，北部低溫11、12度，其他地區13至15度。

他表示，水氣周一到周三都比較少，因此，這三天各地都是多雲到晴的天氣型態，下周四會有一波東北季風增強， 目前看起來強度蠻弱的，僅北部東北部些微影響，高溫低溫略降，周二白天北部氣溫可到22到24度，中南部可到25度，周二白天到周三，相對白天溫度比較舒適點。

張承傳表示，今天玉山氣象站凌晨到清晨有零星飄雪，上午也觀測到下雪；但今天大陸冷氣團影響，上半天水氣稍微有，但中午過後下半天開始降溫、轉為乾冷天氣型態，降雪機率沒這麼高。