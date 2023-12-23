不滿待遇不公！台鐵產工發動春節依法休假 王國材：先溝通

台鐵公司化在即，因不滿休假權益受損、不同職種在留才、危險津貼等有差別待遇，台鐵產業工會近日發動連署春節依法休假。對此，交通部長王國材今受訪表示，會請台鐵局跟工會了解原因、溝通，盡量不要讓春節依法休假的情況發生。

王國材今出席「孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇」。針對台鐵產工質疑其他職種與司機員待遇有落差，再加上公司化後將有超過1000人以上優離退，人力短缺下，近日同仁請假權益受損，王國材說，台鐵局留才方案是給予關鍵職種較高的薪資，行政院、交通部當初也支持。

他進一步說，津貼已經實施快1年，工會當時沒有提出，現在才表達意見，會請台鐵局長杜微了解原因，跟工會溝通、討論。現在距離春節還滿久的，會請台鐵局先溝通，盡量不要讓春節依法休假的情況發生。

此外，關於桃機二航廈早上行李處理系統異常，導致行李堆積如山，王國材說，初步討論是配電盤有問題，桃機總經理下午已經召開相關技術人員討論，會再對外說明。