影／南投信義鄉梅花開近五成了！ 踏雪尋梅今登場

南投縣信義鄉的梅花開了！信義鄉農會表示，今年冬天低溫寒流到來後，加上上周一場及時冬雨，兩相結合水氣正好滋潤花苞，部分高海拔山區已有梅花提早綻放，目前高海拔開花率達四至五成，耶誕節及元旦連假都是最佳賞梅時期，如果天候配合，預估梅花況可持續到春節前。

信義鄉農會表示，梅花愈冷愈開花，入冬以來低溫有感，今年梅花綻放提早，加上最近的寒流加持下，在濕冷條件下，中央氣象局預報耶誕到元旦又有低溫和水氣到來，預估花況會更加豐富，地方人士指出，今年的梅花花況可觀，今年比較特殊，花開得早，從現在到元月（尤其元旦假期）將是最佳的賞梅時刻。

總幹事何建中說，部分高海拔梅區像是外坪頂，花況已有四至五成，另在農會旁的梅園，也有少數梅花綻放，加上牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等梅區的花期提早10天，可說是近年罕見，由於未來幾日氣溫都低，可望讓梅花陸續綻放大開，目前最佳信義賞梅地點推薦烏松崙石家梅園，值得一看的牛稠坑汪家梅園數百顆年齡都在60歲以上的老梅樹，再搭配無敵的山景雲海，將掀起一波賞梅風潮。