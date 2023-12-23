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新北稽查6家密室逃脫空間皆未申報公安 全數不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官稽查6家密室逃脫業者，但全數不合格。圖／新北市消保官提供
新北市消保官稽查6家密室逃脫業者，但全數不合格。圖／新北市消保官提供

密室逃脫是時下青年學生的熱門娛樂，新北市消保官在10、11月間會同經發局、工務局及消防局，針對新北6家密室逃脫業者聯合稽查，發現都沒有完成建築物公安申報，4家業者沒有完整標示收、退費標準及注意事項，2家業者沒有場地安全標示，全數不合格。

消保官此次針對業者「是否投保公共意外責任險」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「場地安全標示」及「消防安全設備」等項目做重點查核。

部分遊戲因應情節需要，會設有特殊機關、梯子，或是場地昏暗，恐導致消費者在遊戲時有受傷風險，消保官洪伯瑋表示，已輔導業者加強場地安全標示及警語。另，為確保定型化契約條款符合平等互惠原則，也告知業者在粉專或網站上，要求詳實標明收費、訂金及退費規定，均已改善完畢。

洪伯瑋表示，依照新北市消費場所公共意外責任險投保規則，密室逃脫為類序六場所，經查，6家業者均已依規定投保公共意外責任險。至於公安申報全數不合格部分，將由工務局依建築法相關規定辦理。

玩密室逃脫過程若發生火災或是建築物崩塌，恐造成嚴重傷亡。新北市工務局表示，業者使用的建築物用途須符合建築法規定，若用途不一，要依規定變更使用，並依規定定期檢查、申報公共安全，若未依規定申報，可依建築法開罰6至30萬元。

洪伯瑋提醒，民眾報名密室逃脫遊戲前，應先詳閱遊戲注意事項，並確認自身狀況是否適合參與遊戲。也應充分了解每人收取費用、是否有最低參與人數限制以及是否需要事先收取訂金，並留意退費比例標準與是否扣除手續費，以避免無謂爭議。

洪伯瑋表示，消費進場進行遊戲前，務必詳細聽取現場工作人員遊戲介紹與注意事項，在遊玩過程中要多加注意場地安全標示，並聽從工作人員指示，才能安全進行密室逃脫遊戲，避免危險及消費爭議。

新北市消保官稽查6家密室逃脫業者，但全數不合格。圖／新北市消保官提供
新北市消保官稽查6家密室逃脫業者，但全數不合格。圖／新北市消保官提供
消保官提醒，業者應明確標示相關注意事項。圖／新北市消保官提供
消保官提醒，業者應明確標示相關注意事項。圖／新北市消保官提供

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