誰是幸運兒？機捷明迎第1.5億乘客 桃捷：這5年運量像拋皮球

桃園大眾捷運公司表示，桃園機場捷運線通車至今，近日快要出現第1億5000萬名乘客，今天開始倒數，這名乘客及前後來搭乘的各5位乘客，桃捷公司備有好禮相贈大家多搭乘，都有可能成為幸運兒。

桃捷公司預估今晚11點機捷收班，累計運量預估可到1億4996萬多人，還差「寸尺」就會出現第1億5000萬名乘客，明天（24日）平安夜會出現幸運兒。

桃捷公司為第1億5000萬名乘客準備1年分價值1萬4400元的基北北桃定期票（每月1200元），前5名及後5名乘客每人也可獲贈3個月價值3600元同區域定期票，大家都有機會為桃捷公司營運里程碑寫下光輝的一頁。

機捷民國106年3月2日正式營運，桃捷公司回顧歷經4年9個半月後，110年12月17日搭乘人數突破1億，第1億名的乘客是在A18高鐵站搭乘的陳小姐，她當時說常利用桃園機場捷運線安排休閒旅遊，那天她正好從A6新北市泰山站，搭機捷到A18高鐵站逛逛和朋友聚餐，就幸運成為第1億位乘客而獲贈一張一年分的專屬紀念票卡。她肯定桃園機場捷運線列車搭乘空間很乾淨，她很喜歡，也經常搭。

桃捷公司揩出，第1億位乘客出現後，如今將迎第1億5000萬名乘客，這段期間疫情肆虐嚴重，讓桃園機場捷運線運量歷程曲折，有如一個皮球抛下去，盪到谷底，再反彈上來。從近5年平均日運量可以證明，108至112年日均運量分別為7萬6610人次、5萬591、3萬7643、4萬7039、8萬9636人次（累積至12月22日止），109年初發生新冠疫情持續到現今。

桃捷公司表示，難得的第1億名乘客出現於疫情正嚴重的一年，經歷疫情高峰期的坎坷，甚至在同年的6月出現日均運量1萬4000多人次的歷史新低，讓桃園機場捷運線運量亮紅燈。

所幸從今年5月1日起，疫情從第5類傳染病降到第4類後，桃捷公司大幅調整營運策略，配合節慶推出各項親子遊吸引眾多乘客搭車，也克服列車不足問題，陸續推出11個班次的上班日加班車服務通勤族，更和沿線業異業結盟例如和知名的樂天球團合作，也和旅遊、航空業互惠互利合作開拓財源，同時與國內外軌道同業聯合推出旅行套票等等，讓搭乘人數急起直追。

今年7月1日1200基北北桃定期票啟用，及後續的桃竹竹苗、桃竹竹定期票加碼上線後，促銷種類變多，桃捷公司也迎頭趕上智慧科技潮流像車站閘門全開通、智慧叫梯服務、Q潔淨立碼清服務等，便利乘客的科技服務，提升桃園機場捷運線舒適度，加深乘客的好感度，搭乘人數加速攀升，今年8月起的日均運量一口氣翻轉爆衝到10萬多人次，甚至有單日衝高12萬人次，都打破機捷營運的記錄，第1億5000萬位乘客因此提早誕生。