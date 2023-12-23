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北台急凍！天冷防猝有妙招 八里療養院「三建議」度嚴寒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
全台受低溫影響，出現多起天冷猝死案例，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強提供三點建議，讓民眾在寒天中能維持最佳健康狀態，避免病猝（示意圖）。 圖／聯合報資料庫
全台受低溫影響，出現多起天冷猝死案例，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強提供三點建議，讓民眾在寒天中能維持最佳健康狀態，避免病猝（示意圖）。 圖／聯合報資料庫

全台受低溫影響，白天高溫則約17到20度，今天下午東引島最低溫落在8.8度，全台因此出現多起天冷猝死案例。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強提供三點建議，讓有心血管疾病或是年長者，能在寒冷天氣中維持最佳健康狀態，避免病猝。

根據中央氣象局低溫特報，受南方雲系雲多易雨的寒流影響，各地天氣仍偏冷，今天清晨低溫普遍落在11至14度，白天高溫則約17到20度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢較為持續，甚有局部大雨發生機率。今天下午1時30分，觀測全台及離島，以東引島8.8度為最低溫，馬祖島其次為9度低溫。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，這兩天入冬冷氣團來襲，各地氣溫下探10度以下已達到寒流等級。全台各地出現多起天冷猝死案例，這突然的氣溫變化，對於長者和一般民眾健康來說，都是一項考驗。

張自強建議，為防止氣溫突來驟降，造成心血管疾病或是年長者身體不適問題，引發可能猝死意外，他提供以下3點建議，讓在寒冷天氣中能維持最佳健康狀態。

第一，民眾起床時，先暖身再下床。他說，天氣寒冷睡醒後，可在被窩內先活動身體關節，從遠端腳部、膝蓋、大腿、手部、手肘、肩膀，到腹部、脖子、頭部等，每一個關節處活動十次，等到身體暖和後再起身下床。

他解釋，這樣暖活運動，可以避免因溫差太大造成身體病變，平時也可利用彈力帶或是治療球，做些伸展運動訓練肢體平衡，可避免突然姿勢改變，造成身體不穩而下床跌倒意外。

其次，戶外活動要有配件齊，張自強提醒，寒冷天氣到戶外活動，穿戴帽子、圍巾、口罩、防水手套、防滑鞋子缺一不可，可增加戶外抗寒。同時，外出時以洋蔥式穿法，先穿保暖衛生衣，再加上背心或是毛衣，最後在穿上可防風防雨的外套，既可在天冷潮濕情況下達到保暖功能。

此外，要注意手腳的保暖，不論在室內或戶外，穿著襪子及戴手套，當手腳保暖足夠後，身體比較不易感到寒冷。

最後，是電器使用重安全，張自強說，在室內使用電暖器等相關設備，須注意通風及用電安全，避免電暖器使用時，因消耗過多氧氣而影響呼吸；同時，要注意使用電暖器過久，室內空氣造成過於乾燥，而影響舒適度。

此外，電暖器、除濕機等用電量較高電氣，應避免與其他電器共同使用，當使用完畢或外出時，切記定要拔掉插座，以維護用電安全避免發生意外。

保暖 寒流 冷氣團 低溫

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