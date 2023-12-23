影／玉山今入冬初雪 美景讓人摒息...雪地管制尚未啟動

今年入冬首波寒流持續影響台灣，今天白天起減弱，不過，玉山今天上午9時零下4度低溫，加上水氣足夠，北峰、主峰短暫下雪，為今年入冬以來初雪，但雪量不多，地面未出現積雪。低溫加上霧凇，北峰氣象站和主峰封口步道披上一層銀霜，植物和護欄出現晶瑩冰柱，雪地美景相當夢幻。因為不影響通行安全，玉山園區尚未啟動雪季管制。

玉管處表示，這波寒流讓玉山這幾天低溫都在零下幾度，但前兩天水氣不足，玉山並未下雪。今天上午9時多，水氣充足，玉山北峰首先下雪，氣象站觀測儀器、玉山箭竹和圓柏等植物都被冰雪覆蓋。

隨後主峰也跟著下雪，玉山主峰碎石坡「風口」風勢強勁，風口通道鋼構、鐵鍊也因低溫急凍，掛上白色冰霜和晶瑩冰柱。但因園區步道未出現積雪，玉管處尚未啟動雪地管制。

從北峰眺望玉山主峰，近處箭竹掛著霜雪、玉山山頭已經染白，加上大片雲海，冬季版玉山美的讓人摒息。

玉管處表示，接下來幾天3000公尺以上高山仍常處在零下低溫環境，只要水氣、濕度充足仍有下雪可能，山區相當寒冷、地面濕滑，提醒遊客入山加強保暖，並注意行走安全。