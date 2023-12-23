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天冷暖氣狂開耗氧影響呼吸？ 迎戰冷氣團專家給3建議

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近日冷氣團、寒流接連來襲，氣象署說，明天冷氣團南下，持續影響到下周二的清晨，才會有明顯氣溫回升。本報資料照片
近日冷氣團、寒流接連來襲，氣象署說，明天冷氣團南下，持續影響到下周二的清晨，才會有明顯氣溫回升。本報資料照片

近日冷氣團、寒流接連來襲，氣象署說，明天冷氣團南下，持續影響到下周二的清晨，才會有明顯氣溫回升。衛福部八里療養院職能治療科主任張自強提供3項建議，避免氣溫突變，讓有心血管疾病或是年長者的身體發生問題。

1. 起床暖身再下床：天氣寒冷睡醒後可以在被窩內先活動身體的關節，從遠端的腳部、膝蓋、大腿、手部、手肘、肩膀，到腹部、脖子、頭部等，每一個關節處活動十次，等身體暖和後再起身下床，可以避免因溫差太大造成的病變。平時也可以利用彈力帶或是治療球，做些伸展運動訓練肢體平衡，也可以避免突然的姿勢改變身體不穩而造成下床時跌倒。

2. 戶外活動配件齊：在寒冷天氣到戶外活動時，帽子、圍巾、口罩、防水手套、防滑鞋子等缺一不可，以增加戶外的抗寒。外出時可以洋蔥式穿著，先穿著保暖的衛生衣，再加上背心或毛衣，外套可選擇具有防風雨功能的，以免因為天冷潮濕影響到外套的保暖功能。此外，要注意手腳的保暖，不論在室內或戶外，穿著襪子及戴手套，當手腳保暖足夠後，身體比較不易感到寒冷。

3. 電器使用重安全：若在室內有使用電暖器等相關設備時，需要注意通風及用電安全，避免因為電暖器的使用消耗過多氧氣影響呼吸，或是因為使用過久室內空氣過於乾燥影響舒適度。此外，因為電暖器或是除濕機等一般用電量較高，避免與其他電器共同使用，當使用完畢或外出時，一定要拔掉插座，以維護用電安全避免發生意外。

保暖 冷氣團 衛福部 低溫

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