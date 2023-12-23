桃機二航系統異常行李塞車 目前已全數恢復正常

桃園機場第二航廈今天上午傳出行李系統傳出電力異常，導致報到櫃檯行李全卡住，託運及安檢塞車，有旅客表示，報到櫃檯行李每條都堆積如山，沒辦法過X光安檢。桃機對此深表歉意表示這次供電異常情形已經在9時46分全數設備恢復正常，暫存櫃檯的行李於10時16分清空，造成11航班延遲30分鐘以上，約2980名旅客受影響，會檢討事件原因積極改善。

機場公司表示桃園機場第二航廈行李處理場今天上午6時55分發生供電異常情形，6時56分立即投入備援發電機供電，並同步啟動緊急應變機制派員檢修設施，影響範圍為第二航廈行李處理場、報到行李轉盤及航警安檢Ｘ光機等，於9時46分全數設備恢復正常運作。

機場公司指出，切換電源重新供電後，部分設備需重新開機致報到櫃檯較多託運行李等待輸送，機場公司與航空公司及地勤人員致力協助旅客完成報到及託運手續，暫存櫃檯的行李已於10時16分完成安檢託運並清空，已無媒體報導行李山情形。此事件造成11航班延遲30分鐘以上，約2980旅客受影響，期間旅客等候報到及託運行李安檢造成不便，機場公司深表歉意，會檢討事件原因積極改善。

機場公司對造成旅客等候深表歉意，目前經初步檢查可能為高壓電力迴路異常啟動保護裝置，隔離故障點後以備用迴路供電，尚後續詳細檢查，確保供電設施穩定。