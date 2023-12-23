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玉山降初雪！ 明急轉冷上看強烈冷氣團 氣象署：年底再1波冷空氣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天寒流稍微減弱，不過很快明天就有大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團再度南下，並且持續影響到下周二的清晨。記者林伯東／攝影
今天寒流稍微減弱，不過很快明天就有大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團再度南下，並且持續影響到下周二的清晨。記者林伯東／攝影

中央氣象署預報員張承傳表示，今天寒流稍微減弱，不過很快明天就有大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團再度南下，並且持續影響到下周二的清晨。這段期間仍是偏冷的天氣型態，下周二白天之後氣溫才會比較明顯回升。

他說，玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪，不過目前還沒有積雪。

今天主要受到南方雲系北移的關係，各地雲量偏多。張承傳表示，今天各地都會有短暫陣雨，下半天之後，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能會有局部大雨發生機率。

溫度方面，張承傳表示，今天清晨各地低溫11至14度左右，最低溫出現在彰化芬園9.9度，其次是宜蘭三星10.0度。今天白天因為雲量偏多，回溫幅度沒有比較明顯，各地高溫18至20度之間，感受上偏涼、偏冷。

今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供

張承傳表示，明天又有一波大陸冷氣團南下，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，預計影響到下周二清晨。明天開始再度轉冷，尤其下周一清晨和下周二清晨，預計是氣溫最低的時間。中部以北、東北部低溫有機會來到11至13度，空曠地區有機會再低2、3度，其他地區低溫也只有14、15度左右。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

張承傳說，北部明天白天溫度和今天類似，高溫15、16度，中南部高溫也只有20度上下，明天清晨以前各地偏冷。預計下周二開始氣溫明顯回升，到下周三各地高溫可以來到20度以上，北部可以22、23度左右。

不過，張承傳表示，下周四又有一波東北季風南下，會持續影響到下周五。後面那波冷空氣影響的區域偏向北部、東北部，下周四之後天氣稍微轉涼，降溫幅度沒有特別明顯。跨年有機會東北季風天氣型態。

未來一周降雨趨勢，張承傳表示，今天各地零星降雨，明天之後降雨會轉為偏向迎風面的北部、東半部地區為主；比較明顯雨勢是明天上半天，下半天之後乾空氣南下，降雨減少。尤其下周一到周三水氣偏少，各地多雲到晴天氣。下周四有南方雲系再度北移，各地轉為局部短暫雨天氣型態。下周五東北季風影響，降雨轉為北部、東半部迎風面為主。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高山降雪機率，他說，因為水氣慢慢減少，明天下半天雖然降溫，高山降雪機率明天下半天之後慢慢減少，今天至明天清晨中部以北、東北部3000公尺以上高山，如果溫度和條件有配合到，還是有機會下雪。

冷氣團 低溫 氣象署 降雪 玉山

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