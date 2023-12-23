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今短暫回暖 彭啟明：明天再一波冷空氣襲台、冷到耶誕節

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明天冷空氣帶來陰雨，尤其桃園以北至東北部。新竹以南天氣較佳，多雲至晴。這波冷空氣初期濕涼，下周一後轉乾，夜間低溫11-13度。記者林伯東／攝影
明天冷空氣帶來陰雨，尤其桃園以北至東北部。新竹以南天氣較佳，多雲至晴。這波冷空氣初期濕涼，下周一後轉乾，夜間低溫11-13度。記者林伯東／攝影

今天寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，沒那麼冷了，今天氣溫回升、短暫暖和，局部降雨；下一波冷空氣明天影響台灣，預計下周二後氣溫回升。

彭啟明說，今天寒流減弱，氣溫稍升。早晨偏涼約10度，白天氣溫北部及東北部回升至16-18度，中南部及東南部可達18-20度。雖稍感涼意，但較前兩天舒適。東北部山區及北海岸有陣雨，其他地區多雲。南高屏地區偶有小雨。

明晚耶誕夜、下周一耶誕節。彭啟明表示，明天冷空氣帶來陰雨，尤其桃園以北至東北部。新竹以南天氣較佳，多雲至晴。這波冷空氣初期濕涼，下周一後轉乾，夜間低溫11-13度。

下周二冷空氣逐漸減弱，彭啟明表示，受北方高壓影響，東北風至偏東風帶來逐步回暖。跨年天氣可能受東北風增強與新冷空氣影響，北部及東半部天氣較差，中南部天氣預期較好。

今天寒流減弱，氣溫稍升，不過，明天又有一波冷空氣影響台灣。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
今天寒流減弱，氣溫稍升，不過，明天又有一波冷空氣影響台灣。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明 寒流 低溫 耶誕節

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