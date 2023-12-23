明冷氣團南下...桃園以北陰雨 耶誕節全台都冷、探10度低溫

今天寒流減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，雖然各地清晨仍有10度左右低溫，不過白天各地氣溫回升，北部、東北部白天高溫回升到16-18度，中南部與東南部則可回升到18-20度，雖然感覺還是冷，但沒有前兩天寒風刺骨那麼難受。

廖于霆表示，水氣則以東北部山區與北海岸較多，整天有陣雨，其他地區則是多雲天氣為主，南高屏偶有飄雨機會。

明天是耶誕夜，下一波冷空氣明天南下，廖于霆表示，且台灣附近水氣增多，桃園以北到東北部整天都是陰雨天氣，新竹以南較不受影響，多雲到多雲時晴天氣。

他說，下一波冷空氣強度較弱，最低溫出現在下周一耶誕節晚間，平地低溫11-13度，郊區還是可能有10度左右低溫出現。這波冷空氣先濕後乾，明天陰雨的北部、東北部，下周一雨勢就會趨緩甚至放晴，但日夜溫差拉大。

下周二之後冷空氣逐漸減弱，廖于霆表示，台灣都是受北方高壓帶來的東北到偏東風影響，氣溫緩步回升。跨年天氣目前看來可能是東北風增強，冷空氣南下的過程，北部到東半部天氣較差，中南部天氣應該不錯，可以持續再關注意後續是否有變動。

中央氣象署說，明天大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生。