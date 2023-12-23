至少再冷兩三天 耶誕夜冷氣團報到 明晚下探10度低溫
今天寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天各地有下雨機會，不僅是北部、東半部，中南部都有可能降雨。
他說，最快要等到明天下午或晚間，水氣較多的部分進一步東移，短波槽後乾冷空氣南下，降雨才會趨緩到停止。
下周一是耶誕節，吳聖宇說，應該會是一個雲開見日的好天氣，各地都有機會看到陽光，一掃這幾天的陰霾情況。
值得注意的是水氣增多，吳聖宇表示，而且是中層高度的水氣，只要高山上溫度仍然夠低，可能會有降雪的條件再度出現。今明兩天可以多留意高山地區的實際天氣情況，但如果要追雪，務必要注意交通以及自身的安全。
溫度方面，吳聖宇表示，今天白天寒流會稍減弱，各地白天溫度有略回升的機會，但是因為各地有降雨，雲層多且厚，北部、東北部預報的高溫16-18度，中南部、花東地區高溫18-20度左右。今晚到明天清晨中部以北、東北部空曠地區低溫仍只有10-12度之間，雖然有回升，還是很冷。
吳聖宇表示，明天下半天之後乾冷空氣逐漸南下，另一波大陸冷氣團報到，各地溫度將持續偏冷，北部、東北部白天高溫預估仍維持在16-18度之間，中南部、花東地區高溫可能會略上升，但也只有20-22度左右，晚間之後各地溫度往下降。
他說，明天晚間到下周一清晨是另一波溫度低點，中北部、東北部空曠地區可能又會有10度上下的低溫出現，由於到時候空氣轉乾，如果雲層夠開的話，要留意輻射冷卻作用是否會讓溫度更低一些。
下周一白天各地有機會看到陽光，不過大陸冷氣團持續影響，吳聖宇表示，預報資料來看北部、東北部一帶高溫還是維持在16-18度左右，中南部、花東地區高溫也只有19-21度，整體還是涼涼冷冷。
他說，下周一晚間到周二清晨，要再留意輻射冷卻低溫的可能性，中北部、東北部空曠地區還是有機會出現10度上下的低溫。下周二白天大陸冷氣團才會明顯減弱，到時候各地溫度上升的趨勢就會比較顯著，回暖的感覺也才會比較明顯，因此看起來還要冷個2-3天以上，提醒大家多留意身體健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言