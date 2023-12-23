至少再冷兩三天 耶誕夜冷氣團報到 明晚下探10度低溫

今天寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天各地有下雨機會，不僅是北部、東半部，中南部都有可能降雨。

他說，最快要等到明天下午或晚間，水氣較多的部分進一步東移，短波槽後乾冷空氣南下，降雨才會趨緩到停止。

下周一是耶誕節，吳聖宇說，應該會是一個雲開見日的好天氣，各地都有機會看到陽光，一掃這幾天的陰霾情況。

值得注意的是水氣增多，吳聖宇表示，而且是中層高度的水氣，只要高山上溫度仍然夠低，可能會有降雪的條件再度出現。今明兩天可以多留意高山地區的實際天氣情況，但如果要追雪，務必要注意交通以及自身的安全。

溫度方面，吳聖宇表示，今天白天寒流會稍減弱，各地白天溫度有略回升的機會，但是因為各地有降雨，雲層多且厚，北部、東北部預報的高溫16-18度，中南部、花東地區高溫18-20度左右。今晚到明天清晨中部以北、東北部空曠地區低溫仍只有10-12度之間，雖然有回升，還是很冷。

吳聖宇表示，明天下半天之後乾冷空氣逐漸南下，另一波大陸冷氣團報到，各地溫度將持續偏冷，北部、東北部白天高溫預估仍維持在16-18度之間，中南部、花東地區高溫可能會略上升，但也只有20-22度左右，晚間之後各地溫度往下降。

他說，明天晚間到下周一清晨是另一波溫度低點，中北部、東北部空曠地區可能又會有10度上下的低溫出現，由於到時候空氣轉乾，如果雲層夠開的話，要留意輻射冷卻作用是否會讓溫度更低一些。

下周一白天各地有機會看到陽光，不過大陸冷氣團持續影響，吳聖宇表示，預報資料來看北部、東北部一帶高溫還是維持在16-18度左右，中南部、花東地區高溫也只有19-21度，整體還是涼涼冷冷。