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今高山降雪機率高！耶誕夜冷颼颼 跨年前再無強冷空氣影響

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耶誕夜冷颼颼 吳德榮：今高山降雪率高 跨年前再無強冷空氣影響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天冷空氣減弱、氣溫略升，北台灣仍濕冷，中南部亦偏冷。本報資料照片
今天冷空氣減弱、氣溫略升，北台灣仍濕冷，中南部亦偏冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天冷空氣減弱、氣溫略升，北台灣仍濕冷，中南部亦偏冷；北部11至16度，中部10至18度，南部12至19度、東部10至19度。

天氣部分，吳德榮說，今天北部、東半部有局部短暫雨，南方中層雲系移入，中南部山區有局部短暫降雨、平地偶有局部零星飄雨的機率。

高山有無降雪可能，吳德榮表示，合歡、雪山、南湖等3000公尺以上高山，低溫仍在0度以下，飄雪機率高，太平山因氣溫將回升至0度以上，飄雪機率漸失。

吳德榮表示，明天北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明晚至下周二晨冷空氣略增強，天氣轉晴、但早晚仍很冷，應持續保暖。

吳德榮表示，這波強極地大陸氣團的冷空氣，流經的地區華中以北及日、韓帶來十幾天破紀錄的極冷天氣，極地要再醞釀規模相近的冷空氣，需要一段不短的時間。最新模式模擬亦顯示，跨年前再無強冷空氣影響。

他說，下周二白天起至周三冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫逐日回升，日夜溫差擴大。下周四南方水氣移入，降雨機率提高；下周五、周六水氣通過，好轉為西晴東偶雨的天氣。

吳德榮 極地

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