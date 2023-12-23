跨年低溫 呼吸道疫情恐增

疫情解封後，迎來免疫負債的一年，今年入冬後，流感、新冠、腺病毒等多個呼吸道傳染疾病增加，昨迎來入冬首波寒流，全台降至十度低溫，加上後續冷氣團接力，衛福部疾管署發言人羅一鈞預估，低溫加上年底跨年活動，二○二四年的第一周，呼吸道疾病患者恐大幅增加，籲民眾應接種疫苗增加保護力。

跨年期間，不少國人準備出國，日本最近傳出「Ａ型鏈球菌咽喉炎」疫情，東京都還發出疫情警報。羅一鈞表示，Ａ型鏈球菌咽喉炎又被稱為「猩紅熱」，症狀有發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌、皮疹等。

據疾管署監測，東京的Ａ型鏈球菌咽喉炎疫情高峰已過，感染人數逐步下降中，疾管署未研議對日本發布旅遊疫情警戒。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民表示，除接種疫苗外，外出仍建議戴口罩，平時勤洗手，與人保持距離等，才是防疫之道。