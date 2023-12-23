退休力大調查／終活筆記 20歲動筆也不嫌早

日本人與華人都忌諱談論死亡，但近十幾年，在不造成子女困擾觀念驅使下，日本人漸漸接受迎向人生終章要做準備的概念。專家甚至鼓勵廿、卅歲便可以開始書寫「以防萬一」的筆記。

二○一一年日本紀錄片Ending Note，中文片名譯為「多桑的待辦事項」，紀錄胃癌末期的退休上班族砂田，在被宣告餘命半年以後，寫下待辦事項及交代葬禮形式等的「終活筆記（Ending Note）」。

那年日本發生三一一強震，兩萬多人一夕天人永隔，砂田的故事特別打動人心。書店、文具店開始販售制式筆記本，預設欄目像是：跟家人交代個人存款帳戶、自動扣款項目，壽險、醫療險、車險、火險等保單；慢性病、病史、過敏等醫療資料，好友名單、期待的下葬形式等。區公所也會開班，教民眾怎麼寫終活筆記。

為了未來生活展望而寫

來測退休力 製表／葉君遠、陳恩惠 二○二一年日本調查，五十到八十歲民眾有寫終活筆記的不到八％，七十歲以上有十三％，顯見一般人仍是臨老才動筆。

五十歲開始寫終活筆記的日本女演員財前直見表示，她身邊的長輩會說，寫死後的事不吉利，年輕人則覺得事不關己。但她認為，這本筆記是強調「展望未來而生活」。為將來的幸福，不是結束。

財前嘗過苦頭。婆婆過世留下大量掛軸、繪畫、器皿，但家人不理解收藏的價值，整理起來備加辛苦。她感嘆，要是婆婆生前能一一交代每樣藏品的價值、重要性該有多好。財前本來準備考心理諮商，但因搬到大分縣鄉下，鄰居都是長者，常聽到「無法從過世家人戶頭領錢」、「告別式前拚命找遺照用相片」等真實例子，加上婆婆的事，決定改考終活生涯規畫師。

自己的人生要負責到底

五十七歲的財前已離婚，想到萬一自己突然走了，要老邁雙親、念高中的小孩辦喪事、遺產繼承，實在沉重。她說，「自己的人生要負責到底，連垃圾也是」。

她將信用卡、駕照、健保卡、存摺、保險等重要文件影印一份，所有物的存放處、價格等一併交代。連她的家常菜食譜都在其中，希望未來的媳婦能承繼媽媽的味道。

財前將這些資料命名「感謝檔案」。被問及與終活筆記的差別，她說，集中重要資料，對現在的生活就有幫助。發生天災隨身攜帶，也能派上用場。

百元商店「預防萬一的筆記」就製作成輕薄小冊，有「給毛孩」、「金錢」、「健康」、「人際關係」、「自己」等五本，依不同階段需求填寫。專家說，廿、卅歲寫終活筆記，絕不嫌早。

二十多歲不必交代醫療、長照、喪禮，可寫基本資料、信用卡、銀行帳戶，電腦、社群帳號的處理方式與帳密。三十幾歲可能多了慢性病用藥情況、給伴侶、小孩的話語等。

財前還製作一份家庭未來年表，標出自己、雙親、兒子的年齡。自己幾歲的時候、爸媽幾歲、兒子幾歲，哪個階段會有較大筆支出。財前說，這時代連家人都吝於溝通，製作自己的終活筆記，正是與家人對話的大好機會。

聯合報以防萬一筆記

現在國內也有「以防萬一」筆記本， 本月二日在聯合報舉辦的「以防萬一，活到一百歲」退休力論壇中，參與者每人都獲得一本「以防萬一財務筆記本」。這本由政大教授王儷玲、政大國際產學聯盟總監姜漢中審定的筆記本，可記錄銀行帳戶、保單、資產負債及數位金融資訊等訊息，幫助大家面對人生的「萬一」。聯合報明年將陸續推出涵括其他面向的筆記本，盤點人生，為未來努力，敬請期待。