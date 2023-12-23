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愛肝達人站／箱子兩個：一般性垃圾、非一般性垃圾，請問是什麼營業場所？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

去某大樓，門口放了兩個美麗的垃圾桶，一個上面標明一般「性」垃圾，另一個標明非一般「性」垃圾，眼睛一愣，到底這是什麼營業場所？

近年來，環保意識高漲，連垃圾與性有關或沒關的也要分別處理了，應該是環保的概念進步之故。

事實上，人體的垃圾老早就有分類了，例如吃的食物變成大便，由肛門排出，這裡面有殘渣的食物，有腸內細菌，有膽汁等等，這裡面是不乾淨的，也就是裡面有細菌，是有感染力的。

反之，腎臟製造的尿，尿由輸尿管流到膀胱，再由尿道排到體外，這個管路都是無菌的，卻有尿臭味。這是上帝造人自然的垃圾分類，是非常環保的，也是很好的設計。

由於腸道內的東西是不潔的，因此如果腸子破掉，例如盲腸炎破掉，或十二指腸穿孔，裡面的內容物流到肚子內就會引起腹膜發炎，不趕快用抗生素或引流，可能就會引起敗血症，甚至死亡。

反之，由於腎臟到膀胱尿道內的尿液都是無菌的，中間的管路破了，或流到肚子內，也不會引起腹膜炎，但如果細菌跑到排尿系統內就會引起腎盂炎、膀胱發炎，甚至敗血症，不好好處理也是會危及生命的。

腸子不通，大便不出來，輕則由嘴巴嘔吐出來，甚至腸子破掉流到肚子內引起腹膜炎；排尿系統不通，腎盂大起來，腎臟功能就會壞掉，久而久之引起尿毒症，危及生命。

由此觀之，一般「性」垃圾要清除，非一般「性」垃圾也要清除，兩者要分流而處理有其道理，這種道理事實上生物中老早就存在了。總之，用心了解人體結構的祕密，就會多一分智慧，有益延年益壽，另一方面，為人也就會「謙卑」一點，不是喝酒的「千杯」喔！

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病 敗血症

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