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中市法制局抽驗防蟎寢具 防蟎效果差約20倍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市法制局抽檢市售標榜「防蟎」枕頭套，檢測結果落差很大。圖／法制局提供
台中市法制局抽檢市售標榜「防蟎」枕頭套，檢測結果落差很大。圖／法制局提供

不少寢具標榜防蟎效果，台中市政府法制局消保官隨機抽驗市售5款防蟎枕頭套，經專業機構檢測防蟎效果，發現各款商品的「防蟎忌避率」差異甚大，最高38.7%，最低則僅有2.2%。

法制局長李善植說，由於目前國內織品相關法規並無「防蟎」的名詞定義，也沒有相關國家檢驗標準，因此這次檢測參採市場上常用的日本JIS L 1920標準所訂定的纖維製品防蟎性能試驗方法，以「忌避試驗」來進行防蟎效果檢測。檢測所得的忌避率數值越高，代表防蟎效果越好。

此次抽查「防蟎」效果最高的是「HOLA純棉防蟎抗菌枕套」，數值達38.7%；但有2款商品數值僅4.7%、最低甚至到2.2%。

5家廠商提出說明，其中「美德耐依眠適防蟎枕套」的廠商因無法提供檢驗報告，已自主下架回收產品；其餘4家廠商自提檢測報告的防蟎數值，雖高於此次檢測結果，但廠商送驗日期是在2018年至今年5月間；檢測數值產生差異，可能與商品待售時間較久導致防蟎藥劑效果衰減，或因檢測方法不同有關。消保官表示，由此可知，商品標示防蟎未必有良好穩定的防蟎效果。

法制局呼籲廠商銷售防蟎商品時，宜揭露其防蟎測試結果及最佳防蟎效期；同時建議主管機關研訂織品防蟎標示的國家標準，讓廠商有所依循。

消保官

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