明天不那麼冷了！但全台有雨 下波冷氣團周日報到

全台今天冷颼颼，中央氣象署指出，撐過明（23）日清晨低溫後，北台灣白天溫度將回升至16、17度，中南部地區則有20度。不過，受南方雲系北移影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區將有局部大雨，其他地區也有短暫雨。

中央氣象署預報員劉宇其說，明天清晨依舊寒冷，北台灣空曠地區低溫下探10度左右，其他地區則為12至14度，但寒流減弱，明天白天氣溫就會明顯回暖，北台灣白天高溫達16、17度，其他地區20度左右，以北部地區來說，回溫4、5度。

雖然明天氣溫回升，但受到南方雲系北移影響，劉宇其說，明天各地容易下雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區不排除有局部大雨；由於水氣多，預計明天中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上山區有機會降雪。

劉宇其說，雖然周日到下周一轉乾，但周日又有一波冷氣團南下，同時東北風也增強，北部、東半部將有短暫雨，中南部天氣則恢復穩定，下周一到周三全台各地都是多雲到晴的天氣，僅東半部有零星降雨。

氣溫部分，劉宇其說，周日到下周二夜間、清晨低溫，各地普遍低溫12到14度左右，最冷的時間點落在下周一25日耶誕節清晨，北部空曠地區低溫僅10度，白天北部高溫約16、17度，中南部20度以上。待下周二冷氣團減弱後，北台灣溫度可回升至23、24度左右。