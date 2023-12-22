2023秀愛傳情耶誕圓夢計畫 秀傳醫療體系攜手球星做公益

由秀傳醫療體系發起一年一度的「秀愛傳情耶誕圓夢計畫」，為感謝社會各界大力認養1,200份愛心禮物，特於今日（12/22）上午舉辦秀愛傳情2023耶誕圓夢送禮物活動。七間受贈的社福單位及七所學校均派代表參加，現場更有地方首長、知名職棒、職籃球星以及上市櫃企業家，一同見證凜冬心暖的溫馨時刻。

圖／錫卿文教基金會提供

「咚咚！咚咚！」伴隨聖⺟聖心啟智中心震撼人心的太鼓聲響，秀愛傳情耶誕圓夢活動正式開場！錫卿文教基金會執行⻑黃柏文及副執行長楊晴瑄表示，今年十分感謝協辦單位的協力支持，以及各界的愛心認捐，促成今年募集1,200份禮物。而代表彰化地區的大家長，彰化縣副縣長林田富也非常認同此次圓夢計畫的意涵，感謝秀傳醫療體系在迄今十八年中，募集了近19,000份禮物，陪伴許多小朋友、大朋友暖心度過耶誕佳節。

對身為身障人士的阿忠（化名）來說，刮鬍子可以讓他看起來有精神，心情也會變好，但因為⻑時間頻繁使用，刮鬍刀已經快壞了；今年的圓夢計畫他收到一台全新的電動刮鬍刀，讓他可以不再擔憂外表，永保心情美麗。

4歲的小輝因發展遲緩，語言、動作能力相對同年齡孩子明顯落後，而且家裡經濟狀況又不好，去年，小輝開心收到點讀繪本附點讀筆，陪他練習說話。今年，小輝的鞋子壞了，只能穿著拖鞋去聖家啟智中心上課，他好開心聖誕老人為他送來一雙運動鞋，讓他可以開心跑跳不受傷。

42歲的小藍，過去因一場車禍導致身障、腦部受傷、記憶退化，走路步態不穩，日常生活需要他人幫助。小藍在年輕時學過鋼琴，也擁有好歌喉，這些年來，她被安置在慈生仁愛院，喜歡唱歌表演給老師和同學聽。今年聖誕節，小藍好開心能收到一件晚禮服，讓她能美美的上台唱歌，也帶來內心的平靜與快樂。

圖／錫卿文教基金會提供

知名職棒球星統一獅隊林益全、林家嘉夫婦、台鋼雄鷹王躍霖、味全龍隊王維中、職籃福爾摩沙夢想家董事⻑田壘、董事陳立宗，以及社會處副處長涂敏群、教育處學特科陳志明課督、許雅琳議員，還有光隆精密工業公司呂皇甫董事⻑和神寶醫資公司行銷總監范瑋益，皆親臨現場用行動力支持秀愛傳情耶誕圓夢活動。而彰化在地百年糕餅店寶珍香王上慈總監更大力相挺，協力記者會餐點，讓桂圓糕的香氣瀰漫現場，增添幸福感。

記者會後，更有許多來賓爭相與職棒界「神鵰俠侶」林益全、林家嘉夫婦，以及職棒界強投兄弟檔王躍霖、王維中，一同合照及索取簽名球，現場宛如一場小型球星見面會，非常熱鬧。

秀愛傳情耶誕圓夢計畫，為秀傳醫療體系於2006年起每年邀請社會各界幫助弱勢及身障朋友圓聖誕心願的愛心平台，這18年來已媒合送出19,000份禮物，由受贈單位提供一群極需要被幫助對象的禮物心願，感謝各界年年愛心認養。

圖／錫卿文教基金會提供

【秀愛傳情耶誕圓夢計畫】

主辦單位：秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、財團法人彰化縣私立秀和慈善事業基金會、財團法人錫卿文教基金會

協辦單位：翔生資訊股份有限公司、國立彰化師範大學學生會、彰化縣成功國際獅子會、彰化縣政府教育處教育志工人力資源整合中心、海龍離岸風電

受贈單位：慈生仁愛院、聖家啟智中心、聖母聖心啟智中心、慈愛教養院、彰化家扶中心、喜樂保育院、彰化縣自閉症肯納家長協會、二林鎮香田國小、線西鄉線西國中、線西鄉曉陽國小、二林鎮新生國小、鹿港鎮鹿鳴國中、大城鄉西港國小、花壇鄉花壇國中

指名餐點協力：寶珍香桂圓蛋糕（創始店）