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零距離接觸科研基地 大屯火山觀測站優化後首度開箱揭秘

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大屯火山觀測站建置地震監測、地球化學分析、地殼變形、地溫量測等多項火山即時監測系統，並與中央氣象署、台大和中央大學等單位合作。圖／國科會提供
大屯火山觀測站建置地震監測、地球化學分析、地殼變形、地溫量測等多項火山即時監測系統，並與中央氣象署、台大和中央大學等單位合作。圖／國科會提供

大屯火山群為台灣本島上唯一具有火山活動的自然景觀區域，近年更證實大屯火山地下有岩漿庫。為保障大台北地區民眾生命財產安全，國科會與內政部於100年在陽明山國家公園菁山自然中心成立「大屯火山觀測站」（TVO），近日更結合最新科研成果、科普知識完成第一期科普優化工程，於今日開箱揭秘。

國科會表示，大屯火山觀測站建置地震監測、地球化學分析、地殼變形、地溫量測等多項火山即時監測系統，並與中央氣象署、台大和中央大學等單位合作，進行火山監測研究。

也為兼顧參訪需求，國科會指出，菁山自然中心一樓接待大廳設計成為書房式科學劇場，運用變形空間手法，可變換「平日陳列展示」、「科學沉浸劇場」、「環景互動體驗」三種模式。

國科會也說，菁山自然中心內大屯火山監測室為火山觀測站核心區域，監測室主牆面以浮空投影展示大屯火山最新科研成果，包含「火山即時監測站」、「透視火山地心」、「聽見火山」，以大屯火山群模型搭配浮空投影，揭示如何進行火山監測、如何利用科學透視地心以揭示岩漿庫位置，並同步於螢幕顯示大屯火山各項即時監測數據，訪客可與科學家同步掌握第一手資訊，零距離接觸火山科研基地。

另外，國科會也指出，觀測站也設有體驗區，可體驗約20餘種科學互動實作項目。包含模型或儀器展示、多媒體影音互動等，幫助民眾認識火山起源、火山科普知識以及科學家的監測日常。

國科會近期將招募志工，預計2024年4月正式開放民眾預約參觀，一年開放240場次，每場次最多30人。

國科會與內政部在陽明山國家公園菁山自然中心成立「大屯火山觀測站」，近日完成第一期科普優化工程，於今日開箱揭秘。圖／國科會提供
國科會與內政部在陽明山國家公園菁山自然中心成立「大屯火山觀測站」，近日完成第一期科普優化工程，於今日開箱揭秘。圖／國科會提供

國科會 科學家 大屯山 地震

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