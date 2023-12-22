台鐵產工連署依法休假 公司化後首次春節疏運恐受衝擊

台鐵局明年起改制國營台鐵公司在即，估逾1000人優離退。台鐵產業工會日前質疑人力短缺未解，批評台鐵日前因應退離潮提出的六大措施流於敷衍。近日又進一步發起連署，擬在春節疏運期間號召依法休假，連署將持續至明年1月底，再透過工會會員大會投票決議是否行動，如決議通過，將衝擊台鐵公司化首次春節疏運。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，元旦公司化後，將有1000多人左右優離退，目前已經有同仁陸續請不到特休假，人力不足導致休假出現困難，這次連署主張「捍衛休假權益、反對待遇不公」，就是希望台鐵能正視問題。

除休假權受損，朱智宇說，台鐵為了留才，近期提高司機員的危險津貼，從每個月1200元提高到3000元，檢討司機員危險狀況當然沒問題，但反觀其他職種的危險津貼卻沒有跟著調升，形同差別對待司機員與其他職種的重要性，拉大不同職種的待遇差距。

朱智宇說，待遇不公，卻要同仁犧牲國定假日出勤協助公司營運，不如在家休息、陪伴家人。產工20日發起連署，產工會員雖以運務人員為主，會員人數約1千多人，但連署針對的台鐵全體1.6萬名員工，預計連署至1月底，再由會員代表大會決議是否發起春節依法休假行動，