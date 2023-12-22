紅龍果入冬價格翻倍直逼百元 冠軍青農曝原因

紅龍果進入產期調節，入冬沒暴雨等天然災害，果實品質反而比夏天好，每公斤售價比夏季多一倍，但產量少，農民只能「度小月」，有收入就是賺到。

全台紅龍果種植面積約2774公頃，彰化縣種植紅龍果面積468公頃，二林鎮種植296.93公頃，總產量占全縣六成，二林鎮農會一連10年在夏季盛產期舉辦優質紅龍果評鑑，冬季紅龍果產期調節仍有產出，產量明顯減少但價格翻培。

曾獲白肉組冠軍的二林鎮第廿產銷班長周弘恩今天表示，紅龍果是仙人掌果實，屬於熱帶水果，主要產季從7月到10月，產量多，卻因夏季容易下雨、暴雨和高溫等天氣因素 影響開花授粉或炎熱曬傷，果實品質反而不如冬季來得好。

青農周弘恩說，夏天天熱，紅龍果較快長大成熟，套袋約40天，無套袋約50天，冬果80天至100天，生長期拉長卻穩定，特級品個體重量比普級果實重一倍，每公斤價格80到100元，高出夏果每公斤30至45元的一倍，可惜產量只有兩成，不到夏果一半。