北市住宅區禁夜間音樂噪音 上路滿月告發4業者罰3.6萬元

北市不少餐酒館、飲酒店座落住宅區，深夜播放音樂或唱卡拉OK擾鄰，監測分貝未達噪音標準而無法可罰。市府率全國之先公告，住宅區夜間禁用音響、擴音設施等商業行為，違者最重罰3萬元。新規上路滿月，環保局接獲57件陳情案，依噪音管制法告發4家業者，其中1家餐酒館未改善遭告發3次，告發6家次共裁罰3.6萬元。

環保局11月23日公告修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，增修住宅區夜間時段禁止播放音樂致妨礙安寧的商業行為。

新規上路以來，57件陳情案經環保局稽查，違反規定業者分別有1家餐廳「山媚燒烤」，以及3家餐酒館「弎樓Thirdfloor」、「還不錯吃」、「COYA TAIPEI」，均於深夜凌晨時段營業，以擴音設備播放音樂產生噪音或重低音擾民遭陳情，環保局確認違規告發。

其中，弎樓Thirdfloor餐酒館遭首次告發仍未改善，共遭告發3次後才未再違規。

環保局表示，禁止夜間管制時段行為的目的不是在處罰業者，是為確保北市第1、2類噪音管制區民眾夜間居住安寧，公告後也特別針2類噪音管制區內屢被陳情業者，逐一電話聯繫告知法令規定，要求遵守法令以免觸法，同時主動稽查屢被陳情業者。

環保局指出，過去曾有民眾反映店家夜間播放重低音音樂妨礙安寧，稽查人員多次前往並量測噪音值均符合法規標準，勸導店家調降音量以睦鄰，店家常會認為沒違法而不願改善或改善幅度有限。法規修訂後，只要經稽查人員到場發現，店家營業確實有播放音樂妨礙居民安寧時，會立刻告發裁處並要求立即改善。