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55歲婦人頻尿、夜尿、水腫 就醫檢查發現已是腎病第4期

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
張書明醫師表示慢性腎臟疾病進展到晚期，可能要面臨洗腎，因此必須特別留意。圖／大千綜合醫院提供
張書明醫師表示慢性腎臟疾病進展到晚期，可能要面臨洗腎，因此必須特別留意。圖／大千綜合醫院提供

55歲李姓婦人有高血壓疾病，合併有頻尿、夜尿情形，但她沒太在意，近日出現水腫才就醫，檢查發現腎功能狀態不佳，已是慢性腎臟疾病第四期，讓她非常驚訝，覺得自己平日排尿量很多，怎還會有腎臟病？大千綜合醫院腎臟內科醫師張書明指出，一般民眾誤以為排尿量多是腎功能正常，其實頻尿、夜尿是腎功能受損早期徵兆之一，如未能及時找出原因治療，就會導致腎功能惡化。

張書明表示，「頻尿」指的是感到需要排尿的次數比平常多。一般來說，成人每天排尿次數約6至8次，如果沒有大量喝水或其他因素影響，一天排尿次數明顯增多，即可稱為頻尿，常會干擾日常生活品質；「夜尿」是指在夜間需要起床排尿兩次甚至更多次，影響睡眠質量和狀態。

他表示，頻尿、夜尿不是腎臟疾病唯一的症狀，因此當出現頻尿、夜尿時，就要到醫院接受進一步檢查找出原因，檢查項目可能包括尿液檢查（確認尿液中是否存在蛋白質、紅血球或其他異常成分）、血液檢查（以血液中的肌酸酐和尿素氮評估腎臟功能是否正常）、腎臟超音波檢查（評估腎臟大小、形狀和結構）等，才能準確診斷。

當診斷為慢性腎臟疾病時，務必要找出原因並配合醫師治療，同時控制好血壓及血糖，延緩腎臟功能惡化；另外，可採低鈉、低蛋白質和低磷的飲食，以減輕腎臟負擔；如果慢性腎臟疾病進展到晚期，就可能要面臨血液透析或腎臟移植，因此需要特別留意。

張書明指出，對頻尿、夜尿問題的治療，有下列方式參考，包括減少液體的攝取量，在晚餐後減少液體攝入量，可有助於減輕液尿問題；其次要控制膀胱過度活躍，可搭配醫師藥物治療，控制膀胱的活躍度，藉以減少頻尿、夜尿的發生；此外要改變生活方式和習慣，養成適度運動、定期排尿和睡前排尿習慣，可幫助改善頻尿、夜尿的問題。

張書明醫師提醒，頻尿、夜尿是腎功能受損的早期徵兆之一，若無及時治療，容易導致腎功能惡化。圖／大千綜合醫院提供
張書明醫師提醒，頻尿、夜尿是腎功能受損的早期徵兆之一，若無及時治療，容易導致腎功能惡化。圖／大千綜合醫院提供

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